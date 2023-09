Rödermark: Unbequemer Denkanstoß

Von: Michael Löw

Im Frühjahr 2022 kündigte Bürgermeister Jörg Rotter einen Masterplan für den Bereich zwischen Kulturhalle und Rathaus an. Nach Ansicht des früheren SPD-Fraktionsvorsitzenden Armin Lauer ist das ein Prestigeprojekt, das Rödermark eigentlich nicht finanzieren kann. © Michael Löw

Armin Lauer war von 2011 bis 2016 Vorsitzender der SPD-Fraktion im Stadtparlament Rödermark. Er fiel selten durch große Worte auf; die fundierte Argumentation war seine Sache.

Rödermark - Armin Lauer hat sich mittlerweile weitgehend aus der Politik zurückgezogen. Denn seine vielfältigen Managementtätigkeiten beanspruchen zu viel Zeit. Lauer gehört dem Aufsichtsrat der Sparda Bank Baden-Württemberg an – der fünftgrößten Genossenschaftsbank Deutschlands. Er ist dort Vorsitzender des Prüfungsausschusses und zweiter Mann im IT- und Digitalisierungsausschuss. Außerdem ist er Mitglied der Guv/Fakulta-Geschäftsführung, einer gewerkschaftsnahen Versicherungsgesellschaft. Zahlen und strategische Entscheidungen sind Lauers Job. Daher haben seine Überlegungen zur Stadtentwicklung Gewicht – auch als Parlamentarier a.D.

Rödermarks Schulden steigen kräftig

Rödermark hat seit Jahren mit erheblichen finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen, schreibt Lauer in einem Denkanstoß. Die Ausgaben steigen, die Einnahmen wachsen nicht im gleichen Maße. Der Schuldenstand von 19,3 Millionen Euro Anfang 2023 steigt laut Lauer bis Ende 2026 auf 27,6 Millionen Euro. Kämmerin Andrea Schülner hatte im Juli auf eine Warnung der Kommunalaufsicht des Kreises hingewiesen: Die Behörde sprach von einer angespannten Haushaltslage und riet dringend zu Gegenmaßnahmen.

Für Lauer heißt das: Aufwand reduzieren oder Ertrag steigern.

Jede geplante und sogar schon genehmigte Investition muss angesichts dieser Situation nochmals auf aktuelle Kosten und Folgekosten geprüft werden, fordert Lauer. Wünschenswertes muss seiner Meinung nach hinten anstehen. Unvermeidbar seien dagegen Investitionen in die marode Infrastruktur. Die Bürgerinnen und Bürger will Lauer „nicht übermäßig“ belasten: „Als Reizwort sei hier nur die Grundsteuer B genannt.“

Der Magistrat müsse den Rödermärkern umfassend, sachlich, offen und ehrlich darlegen, was notwendige Investitionen in Straßen, Brücken, Schulen und Kitas sind. Und was vermeidbare Prestigeprojekte wären. Das sind für Lauer neue Sitzungsräume oder Begegnungsstätten.

„Entwicklung in Rödermark stagniert“

„Die Entwicklung der Stadt stagniert, weil es keinen Masterplan für Bauen, Wohnen und das Leben in unserer Stadt gibt“, kritisiert er. Das Gewerbe könne sich weder „gescheit erweitern, geschweige denn vernünftig ansiedeln“. Die „oft wertvollen Ideen und Vorschläge der Bürger“ würden „nach Kräften ignoriert“.

Die Diskussion um den Standort eines neuen Jugendzentrums (Juz) zeige das ganze Dilemma. Dass die Stadt etwas tun muss, steht für Lauer außer Frage. Was es kosten darf und wo ein Angebot entsteht – darüber müsse man reden und sich auf vernünftige Lösungen einigen. Wenn Betroffene wie die „Saunaritter“, die nach den Plänen der Kommunalen Betriebe der Jugendarbeit weichen solle, sich übergangen fühlen, führe das zu Politikverdrossenheit.

Lauer weiß, dass es nicht einfach ist, solchen Unmut zu verhindern. „Eine offene Kommunikation erfordert Mut. Wer sich jedoch wegduckt, erzeugt Misstrauen.“ Der Manager mit SPD-Parteibuch vermisst in Rödermark die Bürgerversammlungen, die laut Hessischer Gemeinde-Ordnung einmal jährlich einberufen werden können. „Wann hat letztmals eine Stadtverordnete, ein Magistratsmitglied oder eine Fraktion eine solche Versammlung gefordert?“

Viele Entscheidungen der Politik haben die Bürger in den vergangenen Jahren teils massiv enttäuscht, klagt Lauer. Entscheidungen der Stadtverordneten habe der Magistrat nur zögernd oder schlichtweg gar nicht umgesetzt. Die Entwicklung des Gewerbegebietes am Germania-Gelände ist für Lauer das prägnanteste Beispiel. An die Verantwortung zur Umsetzung von Beschlüssen der Stadtverordneten müsse in Rödermark massiver als bisher erinnert werden.

Warnung vor der AfD

Die Bürgerbeteiligung sei „eine Bringschuld der Politik“. Wer sie nicht begleicht, dürfe sich keinesfalls wundern, wenn er an der Wahlurne die Quittung bekommt. Armin Lauer warnt nachdrücklich vor der AfD: „So werden derzeit eben blaue ,Alternativen’ beängstigend stark. Dieses ,blaue Wunder’ ist in Rödermark noch vermeidbar. Aber ein ,Weiter so!" verbietet sich. Und zwar von selbst und sofort.“ (Michael Löw)

