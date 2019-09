Heli im Hochspannungsnetz

Der Netzbetreiber Amprion kontrolliert Strommasten und -leitungen vom Hubschrauber aus. Einer schwebte gestern in der Nähe des Umspannwerks durch die Luft. Der Pilot manövriert seine Maschine bis wenige Meter an Leitungen mit 380 000 Volt Spannung heran.

Urberach – Mit besserer Fahrradgeschwindigkeit schleicht ein blau-silberner Helikopter über die Bulau. 20 bis 25 Stundenkilometer – flugtechnisch korrekt: etwa 11 bis 13,5 Knoten – sind das Arbeitstempo, mit dem der Pilot und seine Passagiere das Hochspannungsnetz der Firma Amprion im Auge haben.

Noch bis Montag kontrolliert das Team 2 847 Freileitungsmasten und rund 700 Kilometer Freileitungstrassen in einem Gebiet zwischen Kelsterbach bei Frankfurt, Herbertingen im Süden, Alzey im Westen und Ludwigsburg im Osten.

Doch der Kontrollhubschrauber kann noch langsamer als elf Knoten: Kommt den beiden Fachmännern etwas seltsam vor, manövriert der Pilot den Helikopter bis auf zehn Meter an Mast oder Leitung heran. Und bleibt in der Luft stehen. Oder steigt und sinkt ein paar Meter. Dann schauen die Amprion-Mitarbeiter nach Schäden am Seil oder an der Stahlkonstruktion oder sehen sich die Isolatoren an: Ist der Fleck, der das Porzellan verunziert, nur harmloser Vogeldreck? Oder hat ein Blitz die Glasur weggesprengt?

Die Männer achten zudem auf Bäume, die zu dicht an die Leitungen heranwachsen, an Reifenstapel neben dem Mastfuß (Brandgefahr) und Vogelnester. Einer der Kontrolleure hat immer den Tabletcomputer griffbereit. Dort sind alle Masten mit GPS-Daten hinterlegt, Schäden werden protokolliert und jedem Standort zugeordnet.

Nach der Landung werten die Kontrolleure die Mängel aus und geben die Liste an die Monteure des Dortmunder Netzbetreibers weiter. Defekte Isolatoren gelten allerdings als Sicherheitsrisiko und werden umgehend repariert. Sonst führt eine Bagatelle schnell zum Blackout.

Eine Minute brauchen die Amprion-Leute, um mit Adleraugen einen Mast zu inspizieren. Dann geht"s zum nächsten – den Blick natürlich auch auf die Leitungen gerichtet. Knappe zweieinhalb Stunden dauert ein einzelner Überwachungsflug. Dann geht"s zurück zum Tanken nach Egelsbach.

Für den Piloten der Firma Rotorflug aus Friedrichsdorf ist die sogenannte Leitungsbefliegung eine große Herausforderung. Östlich des Umspannwerks an der B 486 steuert er seinen Helikopter in 50 bis 70 Metern über dem Boden durchs Gewirr der Leitungen. Am Urberacher Versorgungsknoten laufen Hoch- und Höchstspannungskabel aus der halben Republik zusammen: Sie haben zwischen 220 000 und 380 000 Volt Spannung.

Schon seit etwa 30 Jahren kontrolliert Amprion Freileitungen vom Hubschrauber aus. „Es ist eine sinnvolle Ergänzung zur Revision durch Ablaufen der Leitungen und zum Besteigen der Masten“, erläutert Joëlle Bouillon von der Pressestelle. Die Stromtrasse von Urberach Richtung Groß-Krotzenburg führt auf den ersten Kilometern durch dichten Wald. Müssten die Masten Stück für Stück zu Fuß kontrolliert werden, brauchte das Amprion-Bodenpersonal vorsichtig geschätzt eine Stunde pro stählernem Koloss.

Ein großer Vorteil der Luftüberwachung: Amprion erhält innerhalb weniger Wochen einen Überblick über das vollständige Höchstspannungsnetz. Das ist 11 000 Kilometer lang und versorgt 29 Millionen Deutsche mit Strom.

Die Höchstspannungsfreileitungen werden aber auch regelmäßig durch Amprion-Mitarbeiter abgelaufen und kontrolliert. Hierbei werden Schäden am Mastfuß erfasst. Hierzu zählen etwa verbogene Maststreben oder defekte Fundamente. Den Blick ganz nach oben können sie sich jedoch sparen.

VON MICHAEL LÖW