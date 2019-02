Kreisel-Pläne stoßen auf harsche Kritik

Urberach – Ideenklau und Egoismus: Die Freien Wähler (FWR) attackieren die Vorschläge der Bürgerinitiative Naturnahes Urberach (BINNU) zur Entlastung der Ortsdurchfahrt heftig. Auch der AfD-Ortsverband schließt sich dieser Kritik an.

Kreisel an den Ortseingängen aus Richtung Eppertshausen und Offenthal sowie eine innerörtliche Beruhigung der B 486 seien keine neuen Vorschläge, schreibt FWR-Sprecher Siegfried Kupczok in einer Pressemitteilung. Er wirft der BINNU ein „ganz simples Abkupfern von Anträgen der FWR, SPD und CDU/AL aus dem Sommer 2012“ vor. Trotz dieser breiten Basis lehnte Hessen Mobil das ab. Fakten schuf die Behörde wenig später, als sie die Ampel an der „Taubhaus-Kreuzung“ aufwendig modernisierte. Damit, so Kupczok, sei die Idee eines Kreisels gestorben.

Der Umbau der B 486 zu einer verkehrsberuhigten Zone war für Hessen Mobil ebenso wenig eine Option wie die von der BINNU geforderten Tempo-30-Zone.

„Besonders absurd“ ist nach Ansicht der FWR die Forderung nach Kreiseln mit Miniabmessungen: Urberach brauche natürlich für die Versorgung eine Zufahrt-, aber keine Durchfahrtmöglichkeit für Lastwagen. Der Verweis auf eine neue Diskussion über eine seit Jahrzehnten von der Gemeinde Messel, dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und dem Land Hessen wiederholt abgelehnte Ortsumgehung über die K-L-Trasse zeige, dass es mehr um die Verschiebung auf einen St. Nimmerleinstag geht als um eine zeitnahe Lösung eines sich immer weiter verschärfenden Verkehrsproblems in Urberachs Zentrum.

Kupczok wirft der Initiative Egoismus vor: „Sie hält ja auch gar nicht hinter dem Berg damit, dass es ihr vorwiegend darum geht, keinen Verkehr in Sichtweite der eigenen Häuser zu haben.“

Wie die Freien Wähler fordert auch die AfD den Bau einer ortsnahen Umgehungsstraße wie sie im Bundesverkehrswegeplan 2030 steht. Denn wer den Fernverkehr mit möglichst vielen Hindernissen ausbremsen will, verkenne, dass die B486 von überregionaler Bedeutung ist, schreibt der Rödermärker AfD-Vorsitzende Jochen Roos in einer weiteren Pressemitteilung zur Ortsdurchfahrt. Die „quasi kostenlose“ Umgehung löst seiner Ansicht nach die Probleme im Ort und wäre dank intelligenter Bautechnik im Bienengarten kaum zu bemerken. (lö)

