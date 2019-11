Mahnwache: 100 Menschen gedenken Opfern der Novemberpogrome

Aktion in Urberach

+ © Ziesecke Kerzen in der Form des Davidsterns erinnern an die ehemaligen jüdischen Mitbürger Urberachs. Am Mahnmal für verlas der frühere Bürgermeister Roland Kern ihre Namen, ehe die Bürger ihre Kerzen abstellten. © Ziesecke

Rund 100 Bürger trafen sich am 9. November, jenes Tages, der dem Erinnern an die sogenannte Reichskristallnacht gewidmet ist, in der Bahnhofstraße 18 in Urberach.