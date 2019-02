Schon mal Campusluft schnuppern

Urberach – Wer nicht schon von der vielen Werbung im Vorfeld darauf gestoßen worden war, wusste spätestens beim Parkplatzgedränge am vergangenen Samstagvormittag: Die Berufsakademie (BA) Rhein-Main lud zum jährlichen Tag der offenen Tür ein. Von Christine Ziesecke

In diesem Jahr nutzten besonders viele junge Menschen die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen der BA zu werfen, ein wenig Campusluft zu schnuppern und sich bei den teilnehmenden Partnerunternehmen zu bewerben. Über 300 Interessenten kamen zur BA, viele mit Eltern oder Freunden, tauschten sich mit Studierenden und Dozenten aus und suchten Kontakte zu Partnerunternehmen der BA. „Die Resonanz war in diesem Jahr noch größer als in den letzten Jahren“, freute sich Bernd Albrecht, Geschäftsführer und Akademieleiter der Berufsakademie. Knapp 30 Unternehmen präsentierten ihr duales Studienangebot und trafen hierbei auf potenzielle Nachwuchskräfte.

Für die Unternehmen, die dringend gut ausgebildete Fachkräfte gewinnen müssen, sind diese Vorstellungstage besonders wichtig, zumal immer mehr Studienberechtigte einen praxisorientierten Studienweg in Form des dualen Studiums einschlagen. Zahlreiche Partnerunternehmen ergriffen die Chance, vor Ort ihre dualen Studienplätze anzubieten und Bewerbungsgespräche für die zu besetzenden Studienplätze zu führen.

Mit dabei war auch die IHK Offenbach, einer der BA-Kooperationspartner, die Interessierte hinsichtlich der Externenprüfung der IHK berät: „Schließlich können unsere Studenten im dritten Studienjahr ohne Besuch der Berufsschule die IHK-Abschlussprüfung ablegen“, erläutert Bernd Albrecht die Grundlagen. Er würde sich auch ein duales Gymnasium nach Vorbild der Berufsakademie wünschen: „Ich halte diese praxisorientierte Ausrichtung für sehr geeignet, Schüler nach dem Vorbild des dualen Systems in ein duales Studium zu bringen. Dieser praxisorientierte Schulweg kann sowohl für technische, als auch für betriebswirtschaftliche Fachrichtungen angeboten werden.“

Dass die BA am Samstag fast aus allen Nähten platzte, ist der intensiven Werbung zu verdanken: Ein fünfstelliger Betrag wurde in Kinowerbung (in Hanau etwa), Plakat- und Flyerwerbung sowie Annoncen investiert, in mehr als 60 hessenweite Schulbesuche und in die Social Media etwa – „für alle Altersgruppen etwas, die Schüler wie auch deren Eltern.“

Vor diesem Hintergrund hatte sich die BA gut vorbereitet: Neben Vorträgen zu den dualen Studiengängen und Infoständen mit Studenten, Absolventen und Dozenten bot die Teilnahme der Partnerunternehmen die Chance, direkt mit Geschäftsführern oder Verantwortlichen der Personal- und Fachabteilungen zu sprechen.

Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt. Besondere Attraktion war hierbei der von dem Partnerunternehmen Bäckerei Bauder gesponserte Kuchen mit exklusivem BA-Logoaufdruck, der von Bernd Albrecht gemeinsam mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden und Erstem Stadtrat Jörg Rotter angeschnitten wurde. Aber auch die von zahllosen Studierenden selbst gebackenen Kuchen boten angewandte Praxisnähe direkt auf dem Campus. Entsprechend positiv war das Echo der so Umworbenen: „Ich bin wirklich beeindruckt und würde lieber gestern als morgen mit meinem dualen Studium hier anfangen“, berichtete eine Gymnasialschülerin in Begleitung ihrer Eltern beim Tag der offenen Tür. Auch die Unternehmen waren zufrieden. Ein Unternehmensvertreter resümierte: „Wir konnten einige gute Kontakte mit potenziellen Nachwuchskräften knüpfen. Dieser erste persönliche Kontakt ist sehr wertvoll und hilft immer, sich einen besseren Eindruck von einem Bewerber zu verschaffen. Es hat sich auf jeden Fall wieder einmal sehr gelohnt.“

Studieninteressenten können sich sowohl bei dem monatlich stattfindenden Perspektivabend oder unter Tel.: 06074/3101126 informieren. Studienbeginn ist immer im Wintersemester.

Infos: ba-rm.de