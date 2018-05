Bachgasse wird Genussmeile

Urberacher Weinfest

+ © Eyßen Die Macher Peter Müller und Dieter Hüllmandel stoßen auf die 2018er Auflage der Orwischer Woigass an. © Eyßen

Urberach - Die Bachgasse wird am 26. und 27. Mai wieder zur „Orwischer Woigass“. Die Stände haben am Samstag von 15 bis 23 Uhr und am Sonntag von 14 bis 22 Uhr geöffnet.