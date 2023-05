Weinfest in Urberach

Die aktuellen und die früheren Weinfest-Organisatoren freuten sich gemeinsam mit der örtlichen Politprominenz bei der Eröffnung am Samstag über den Besuch von Weinkönigin Sarah I. und Weinprinzessin Bente aus Groß-Umstadt. © Eyssen, Sascha

„Orwischer Woigass“: Die 22. Auflage der beliebten Veranstaltung ist das erste Weinfest in der Region.

Urberach – Die „Orwischer Woigass“ ist zurück auf ihrem angestammten Mai-Termin. Nachdem man im vergangenen Jahr aufgrund der umfangreichen Bauarbeiten in der Bachgasse erst im Juli feiern konnte und die Traditionsveranstaltung zuvor pandemiebedingt zweimal ausfiel, war man bei der 22. Auflage nun im Jahresverlauf wieder das erste Weinfest in der Region.

Auf die Besonderheit des frühen Termins wiesen Gerhard Schickel vom Skiclub, dessen Mitglieder zum dritten Mal federführend die Organisation übernommen hatten, sowie Bürgermeister und Weinfest-Schirmherr Jörg Rotter (CDU) bei der offiziellen Eröffnung am Samstag nicht ohne Stolz hin.

Auch Weinkönigin Sarah I. aus Groß-Umstadt, die von Weinprinzessin Bente begleitet wurde, war voll des Lobes über die Veranstaltung. Nicht nur das Ambiente in der im vergangenen Jahr sanierten Bachgasse, sondern auch das Angebot hatte es den Hoheiten angetan. „Drei Dinge sind’s, die ergeben den Wein: die Erde, die Rebe, der Sonnenschein. Doch wenn die Arbeit der Winzer nicht wär’, dann bliebe das schönste Gläslein leer“, gab Sarah I. mit ihrem Weinspruch den offiziellen Startschuss für die 2023er Woigass. Der Musikverein 06, der auch Werbung machte für sein Frühjahrs-Open-Air am nächsten Sonntag auf dem Häfnerplatz, begleitete die Eröffnung.

Viele Vereine und Gruppen dabei

Der Dank der Festorganisatoren ging nicht nur an die früheren Macher Peter Müller und Dieter Hüllmandel, die bei der Eröffnung natürlich dabei waren, sondern auch an die anderen Vereine und Gruppen, die die Bachgasse wieder zu einer echten Weinmeile machten. Neben dem Skiclub, der zum 50. Vereinsgeburtstag, der im September groß gefeiert wird, unter anderem einen Jubiläumswein ausschenkte, und dem Musikverein 06 waren der Kleingärtnerverein Erlenwald, die Katholische Frauengemeinschaft St. Gallus, die Pfadfinder, der KSV, zum zweiten Mal die Gymnastikabteilung der SG Nieder-Roden und erstmals das Weingut Merl and Friends und das Restaurant Toscana mit dabei. Es gab eine große Weinauswahl aus den Anbaugebieten Deutschlands, dem Elsass und Italien. Zum Speisenangebot gehörten Flammkuchen und Gegrilltes.

Der Heimat- und Geschichtsverein lud ins Töpfermuseum unter anderem zur Ausstellung „Chroniken zum 200-jährigen Kirchenjubiläum“ ein. Außerdem zeigte Herbert Sulzmann überwiegend historische Aufnahmen von der ehemaligen Dieburger und Frankfurter Straße in Urberach. Die HGV-Vorsitzende Patricia Lips bot am Sonntag einen historischen Rundgang rund um die Kirche an. Am Sonntag war auch der Deutsche Kinderschutzbund mit Waffeln und Kuchen und einem Spielprogramm für den Nachwuchs vor dem Töpfermuseum vertreten.

Zum Wohl: Die Orwischer Woigass hat am Wochenende zahlreiche Besucher angelockt. © Eyssen