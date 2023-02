Rödermark: Viel Glitzer beim Silberjubiläum

Von: Michael Löw

Zum 25. Mal zogen die Fastnachter am Rosenmontag durch Urberach. KSV-Vorsitzender Werner Popp begrüßte sie vom Rathausbalkon. © Michael Löw

Der 25. Rosenmontagszug lockte die Narren wieder zuhauf auf die Gass in Rödermark: närrische 1 111 Teilnehmer und ein Vielfaches davon als Zuschauer. Petrus erwies sich einmal mehr als Freund der Orwischer Straßenfastnacht.

Rödermark – Die Goldjubilare gratulierten dem Silberjubilar mit viel „Helau“: 50 Schneemänner und -frauen des Skiclubs machten beim 25. Rosenmontagszug nicht nur mächtig Stimmung, sondern auch Reklame für ihren Geburtstag, den sie Mitte September feiern – sofern sie bis dahin nicht geschmolzen sind. Denn die Frage von Orga-Chef Werner Popp „Habt ihr auch Sonnencreme dabei?“ hatte bei knapp 15 Grad ihre Berechtigung. Lediglich ein paar Konfettiwolken trübten den blauen Himmel.

Beim Jubiläums-Fastnachtszug hatte KSV-Vorsitzender Popp – wen wundert"s – wieder exakt 1 111 Teilnehmer vom Säugling bis zur Kreppelkaffee-Seniorin gezählt. Das ist Orwischer Rosenmontagstradition. Zwei Jahre Lockdown hatten ihre Spuren, zum Glück aber keine Lücken hinterlassen. „Absagen und Neulinge hielten sich die Waage“, sagte der Orga-Chef auf dem Jubelbalkönkchen des Rathauses. Stammgäste wie der MTV Urberach oder die Petrusgemeinde fehlten; die Amaya-Tänzerinnen des TV Hergershausen waren erstmals dabei. Und der FC Viktoria kehrte zurück.

Die größte Gruppe im Zug waren die gut 120 KSV-Fastnachter aus Gymnastikabteilung, den Garden, den Trommlern von „Spirit of Music“ und der Fußballjugend sowie der Elferrat hoch auf seinem Wagen. Nur unwesentlich kleiner war die Delegation der TG Ober-Roden, deren bestens aufgelegtes Prinzenpaar ebenfalls über den Narren thronte.

Ansonsten war viel Bodenhaftung – sprich: Fuß- und Bollerwagengruppen – So was. Sowas garantiert den Kontakt zum Publikum und erspart der Orwischer Luft so manche Dieselschwade.

Der Skiclub brachte gestern Mittag 50 Schneemänner auf die Gass und warb damit für sein Jubiläum, das Mitte September gefeiert wird. © Michael Löw

Gut gelaunter Klassiker: die Biene Maja. © Löw

Immer brav die Zähne putzen, dann ist das Lachen beim Fastnachtszug umso schöner. © Michael Löw

Glanz und Glitter machten die KSV-Frauen zu einem Hingucker. © Michael Löw