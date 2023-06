Rödermark: Viel Papier, wenig Greifbares

Klimaschutz wird nicht ernst genommen – sagt nicht nur die Opposition

Der Klimaschutzplan Rödermark stammt aus dem Jahr 2011. Höchste Zeit also, ihn an aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse anzupassen, meinen CDU und AL und wollen das mit drei Punkten tun.

Rödermark - Die sehen so aus: Überprüfung aller Daten aus dem Jahr 2011, die Suche nach Fördermitteln von Bund und Land sowie einen Zeitplan mit den Zwischenzielen bis zur Klimaneutralität 2045. Was nach einer Formalie klang, wurde in der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung zu einem heiß diskutierten Aufreger. Katja Kümmel (AL) wies auf die dramatischen, aber allgemein bekannten Folgen des von Menschen verschuldeten Klimawandels hin. In Deutschland war es zum Beispiel 2020 um 1,6 Grad wärmer als im Durchschnitt des 20. Jahrhunderts, Hitzewellen mit Temperaturen jenseits der 40 Grad über Wochen hinweg, extreme Regengüsse in den einen Bundesländern, verdorrte Ernten in den anderen. Eine Stadt wie Rödermark müsse und könne angesichts dieser Dramatik bis 2045 klimaneutral sein.

Erste Schritte sind eingeleitet, sagte Katja Kümmel: erneuerbare Energie ersetzen verstärkt Öl, Kohle und Gas, städtische Gebäude nutzen Energie effizienter, der Ausbau von Fuß- und Radwegen sowie des ÖPNV reduziert den Autoverkehr, die Stadt fördert klimafreundliche Geschäftsmodelle.

Das alles hätte nach Ansicht des FDP-Fraktionsvorsitzenden Tobias Kruger in den Koalitionsantrag gehört. Die drei eingangs erwähnten Punkte sind ihm einerseits zu wenig – aber gleichzeitig die logische Konsequenz aus 14 Jahren schwarz-grüner Klimaschutzpolitik in Rödermark. Die Unterzeichnung der Charta „100 Kommunen für den Klimaschutz“ am 25. November 2009 sollte der Aufbruch in eine umweltfreundlichere Stadt sein.

Was seither geschehen ist, listete Kruger geradezu genüsslich in einem Zeitstrahl auf: Ende 2012 beschloss das Stadtparlament ein 58 000 Euro teures, 213 Seiten dickes Konzept. Dessen Kernforderungen: nicht umgesetzt, so Kruger. Das gleiche Schicksal sei dem 2016 beschlossenen „Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement“ widerfahren. Immerhin sei 2022 ein Antrag der Freien Wähler zum Bau von E-Bike-Ladestationen umgesetzt worden. Aber schon die Anschaffung von E-Bikes für die Verwaltung ist schon wieder eine Hängepartie.

Krugers Urteil: Von der Unterzeichnung der „100 Kommunen“-Charta bis heute sind 14 Jahre ins Land gegangen. Der Bau des Berliner Flughafens habe genausolang gedauert. Doch dort starten und landen immerhin Flugzeuge.

Auch die SPD warf der Koalition beziehungsweise der schwarz-grünen Magistratsmehrheit vor, in 14 Jahren überwiegend Papier produziert und Feigenblatt-Veranstaltungen organisiert zu haben. 2021 hätten die 400 Teilnehmer des Stadtradelns über drei Wochen 14 Tonnen CO2 gespart. Doch allein der Block 5 des Kraftwerks Staudinger – der allerdings Millionen Menschen versorgt – verfeuere pro Stunde 150 Tonnen Kohle und blase in dieser Zeit 500 Tonnen Kohlendioxid in die Luft. „Ich bin desillusioniert, was die CO2-Einsparung im Privaten betrifft“, gibt Anke Rüger zu. Und wenn dann noch der Mehrheit jeglicher politische Wille fehle, eine Verkehrspolitik weg vom Auto auf den Weg zu bringen...

Ganz in Schwermut verfallen mochte die Sozialdemokratin am Ende jedoch nicht: Ihr Antrag nach einem Hitze-Aktionsplan wurde einstimmig angenommen.

Dass auch Björn Beicken, der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, von einem „Armutszeugnis für die Koalition“ sprach, wunderte niemanden. Doch sogar CDU-Fraktionschef Michael Gensert räumte ein: „Diese ungeheuer wichtige Thematik hat in der politischen Praxis keine Rolle gespielt. Niemand stellte konkrete Anträge.“

Vom Magistrat kam in dieser Hinsicht ebenfalls nicht viel. Bürgermeister Jörg Rotter gegründete dies mit den „Haushaltsfesseln des Schutzschirms“: Das Land Hessen hatte 2013 mehrere Millionen Euro kommunaler Schulden übernommen und die Stadt im Gegenzug zu strengster Sparsamkeit verpflichtet. Unter anderem durfte sie nicht noch mehr Mitarbeiter für den Klimaschutz einstellen. Das, so Rotter, ändert sich nächstes Jahr. Dann will er die bislang in der Bauverwaltung angesiedelte Stelle der Klimaschutzmanagerin zu einer Stabsstelle aufwerten, die ihn direkt unterstellt ist und weitreichende Kompetenzen hat. (Michael Löw)