Rödermark: Viel Platz zum Entdecken

Von: Michael Löw

Markante Optik: Um das meterhohe Gefälle des Grundstücks auszugleichen, ließ Architekt Siegbert Huther zur Lessingstraße einen Eingangsturm bauen. © Michael Löw

Nach dem Bücherturm in Ober-Roden bekommt die Stadt Rödermark in Urberach einen Kinderturm. Die „Orwischer Entdecker“ gehen durch einen markanten Vorbau in ihre Kita.

Urberach – Rödermarks größte Kita hat ihren Betrieb aufgenommen. Der Neubau der Bethanien Diakonissen-Stiftung bietet 111 „Orwischer Entdeckern“ Platz. Er ist ein Gemeinschaftsprojekt des Freien Trägers, der der evangelischen Kirche nahesteht, und der Stadt. Die trägt einen Großteil der Kosten von gut vier Millionen Euro und überlässt der Stiftung das 2 000 Quadratmeter große Grundstück in Erbpacht. Die wiederum steuert mehr als 800 000 Euro zu den Baukosten und pro Jahr 90 000 Euro zu den Betriebskosten hinzu. Der Kreis beteiligt sich mit 820 000 Euro am Bau.

Die jüngste Rödermärker Kita wurde seit 2021 in der Lessingstraße auf dem Gelände der ältesten hochgezogen worden. Der Ober-Röder Architekt Dr. Siegbert Huther, hat sie geplant.

Alle 75 Regel- und 36 U3-Plätze sind mittlerweile belegt, an Personal mangelt es nicht Die Voraussetzungen für die pädagogische Arbeit sind ideal: Auf zwei Stockwerken erstrecken sich sechs Gruppenräume und ein großer Bewegungsraum sowie verschiedene Begegnungsflächen. Die naturnahe Gestaltung des Außengeländes mit Atrium, Baumstamm-Mikado, Bachlauf, Felsenaufgang, Hügel, Hängemattenschaukel und Sandkasten lädt – passend zum Namen – zum Entdecken ein. Abgerundet wird das Gebäude durch einen großzügigen Küchentrakt mit Kinderküche und Kinderrestaurant.

Kein Wunder also, dass sich Uwe M. Junga, der Kaufmännische Vorstand der Stiftung, über eine „tolle Einrichtung“ freut. Die Bethanien Diakonissen-Stiftung kommt eigentlich aus der Pflege von kranken und alten Menschen. 2012 kam die Betreuung von Kindern und Jugendlichen dazu. Dabei sei es nie um Wachstum um jeden Preis gegangen. „Wir engagieren uns dort, wo wir gebraucht werden“, betonte Junga. Diesen Eindruck habe er in Rödermark, wo er auch lebt, sofort gehabt.

„Dieses Gelände ist ja schon seit Jahrzehnten ein Ort für Kinder. Es ist schön, dass hier weiterhin dafür gesorgt wird, dass sie sich frei entwickeln und voneinander lernen können“, sagte Bürgermeister Jörg Rotter. Es sei die richtige Entscheidung gewesen, das Gelände nach dem Abriss des alten Kindergartens nicht für den Wohnungsbau zu reservieren.

Bürgermeister Rotter wies darauf hin, dass Rödermark mit freien Trägern in der Kinderbetreuung immer wieder etwas ausprobiere und Eltern eine Vielfalt an Konzepten und Philosophien anbieten könne. Die Bethanien Diakonissen-Stiftung stehe hier für eine neue Facette. Entscheidend seien aber letztendlich die Menschen, die sich um die Kinder kümmern. Und da habe die Bethanien Diakonissen-Stiftung mit Leiterin Kerstin Niedenthal aus Rödermark, die früher auch in städtischen Diensten stand, einen guten Griff getan. „Wir sind froh, dass Kerstin wieder zurück ist.“ Ihr Team besteht aus 24 Kolleginnen und Kollegen.

Die Bethanien Diakonissen-Stiftung betreibt deutschlandweit 19 Kitas. (Michael Löw)

Kita-Leiterin Kerstin Niedenthal (im roten Kleid) und ihr Team legten bei der Einweihungsfeier eine schwungvolle Performance hin. © Stadt Rödermark