Knapp 400 Gäste bei der Seniorenweihnachtsfeier in Rödermark

Die Tanzgruppe „Sweeties“ der Turnerschaft bekam viel Applaus bei der Seniorenweihnachtsfeier in der Kulturhalle. © Eyssen

Am dritten Adventswochenende war die Kulturhalle in Rödermark für die Generation 70 plus reserviert.

Rödermark - Erstmals seit 2019 fanden wieder die städtischen Seniorenweihnachtsfeiern statt. Den Anfang machte am Samstag die Feier für die älteren Menschen aus den Stadtteilen Urberach, Messenhausen und Bulau.

367 Seniorinnen und Senioren waren für die Urberacher Feier angemeldet. „Eine stolze Zahl“, meinte Bürgermeister Jörg Rotter, der gemeinsam mit der Ersten Stadträtin Andrea Schülner das Programm moderierte. Die Zahl der Anmeldungen war damit sogar etwas höher als bei der letzten Seniorenweihnachtsfeier vor der Pandemie. Die Stadt hatte im Vorfeld wieder alle Bürgerinnen und Bürger über 70 Jahre eingeladen.

Vereine, Schulen und Gruppen, darunter auch viele junge Menschen aus der Stadt, sorgten für ein abwechslungsreiches Programm. Groß war auch die Anzahl der Helfer. Städtische Mitarbeiter, Schüler der Nell-Breuning-Schule und Mitglieder der Vereine kümmerten sich um die Bewirtung der Gäste. Die Fachabteilung „Soziale Stadt“ hatte die Feiern vorbereitet.

Die 95-jährige Margareta Rink war am Samstag die Saalälteste. Sie wurde zur Feier von ihrem Sohn begleitet. © Eyssen

Das Große Blasorchester des Musikvereins 06 Urberach unter der Leitung seines Dirigenten Laszlo Szabo eröffnete das Programm. Die Jazztanzgruppe „Sweeties“ der TS Ober-Roden unter der Leitung von Noelle Wächter begeisterte die Besucher ebenso wie die 46 Tänzerinnen der „CeDu Ballet“-Tanzschule unter der Leitung von Cécile Dürk.

Sigrid Margraf sang aus „Mary Poppins“, „Cats“, „Phantom der Oper“ und „Titanic“. Weihnachtslieder und adventliche Melodien gab es von den „Rodauschiffern“, den Kindern der Kita Liebigstraße, dem Frauenchor Frohsinn und Con Anima unter der Leitung von Wolfgang Tüncher, den Edelvoices der Sängerlust Edelweiß unter der Leitung von Wilhelm Jünger sowie zum Abschluss von der Europasonggruppe der Nell-Breuning-Schule.

Ins Programm eingebettet war die Ehrung der Saalältesten. 13 Menschen über 90 waren für die Urberacher Feier angemeldet. Margareta Rink, die Anfang kommenden Jahres ihren 96. Geburtstag feiert, wurde als Saalälteste ausgezeichnet. Ein kleines Präsent überreichten die Helferinnen unter anderem auch an Roman Weißenberger, der mit seinen 93 Jahren der älteste Mann im Saal war. (ey) ey