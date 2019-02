Mit viel Promille im parkenden Auto

Gefahren oder nicht?

+ © picture alliance / dpa Symbolbild © picture alliance / dpa

Ober-Roden – Ist er nun gefahren oder nicht? Die Polizei kontrollierte am Donnerstagmittag in der Brucknerstraße einen offenbar stark alkoholisierten Mann in einem Auto; sie sucht nun nach Zeugen, die ihn möglicherweise fahren gesehen haben.