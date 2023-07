Rödermark: Viele Facetten auf 28 Kilometer Bach

Bilder porträtieren die Rodau von Urberach bis Mühlheim

+ © Sascha Eyssen 84 Fotos zeigen die Vielfalt der Rodau. © Sascha Eyssen

84 sehenswerte Aufnahmen der Rodau können im Bücherturm besichtigt werden. Die Mitglieder des Fotoclubs Rödermark präsentieren eine Ausstellung, die den Bach in seinen vielen Facetten zeigt.

Rödermark - „Der Fotoclub ging schon ganz lange mit dem Thema schwanger“, verriet der Vorsitzende Rainer Steen bei der Eröffnung. Nun wurde die Idee in die Realität umgesetzt. Die Fotografen teilten die Rodau in acht Abschnitte auf. Schöne Aufnahmen entlang des 28 Kilometer langen Baches sind zusammengekommen. Zu sehen sind unter anderem Bilder aus dem Quellgebiet oder von den Brücken entlang des Bachlaufs. Die Bilder stammen aus allen Jahreszeiten, dokumentiert sind beispielsweise auch die Folgen eines starken Gewitterregens im Jahr 2014.

„Das Problem ist, dass wir nur Platz für 84 Bilder haben“, sagte Rainer Steen. Da rund 350 Bilder in der Vorauswahl waren, mussten die Macher auch die ein oder andere schwere Entscheidung treffen. Die Besucher sind, ähnlich wie bei den Jahresausstellungen im Januar, wieder dazu aufgerufen, über die schönsten Bilder abzustimmen. Der Fotoclub hat zudem wieder einen Kalender herausgebracht.

Der Dank von Rainer Steen ging nicht nur an die fleißigen Vereinsmitglieder für die schönen Aufnahmen, sondern auch an die Mitarbeiter der Stadt, die mithalfen, die Ausstellung in der Stadtbücherei zu verwirklichen. Thomas Mörsdorf, der Leiter des Fachbereichs Kultur, Heimat und Europa, ist sehr froh, dass es eine Ausstellung zum Thema Rodau gibt: „Denn was gibt es mehr an Heimat hier als die Rodau?“

Offiziell eröffnet wurde die Ausstellung von Ehrenbürgermeister Roland Kern. Der ließ die Besucher zunächst an seinen Kindheitserinnerungen rund um den Bach teilhaben. „Die Rodau hat mein Leben in ganz gehöriger Weise mitgeprägt“, meinte Kern. Besondere Rodau-Erinnerungen in seiner Amtszeit waren der Start der Renaturierung im Jahr 2009, der städtische Seniorenausflug 2010, als das Ausflugsschiff die Rodau-Mündung passierte, und der zweite Renaturierungsabschnitt 2019.

Die Rodau fließt über Main und Rhein in die Nordsee. Dass aber auch im Mittelmeer Rodauwasser schwappt, dafür sorgte Roland Kern vor vielen Jahren selbst. 1994 hatte er bei einer mehrwöchigen Wanderung mit seiner Frau Angelika von Urberach nach Genua Rodauwasser mitgenommen und es dort ins Meer geschüttet.

Für die musikalische Begleitung der Vernissage kam nur eine Gruppe in Frage: Die „Rodauschiffer“ spielten mehrere Stücke, darunter natürlich ihr Rodau-Lied. Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten der Bücherei besichtigt werden: täglich außer donnerstagsnachmittags von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. (Sascha Eyßen)