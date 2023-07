Rödermark: „Vom Blech gekapert“

Stadt will Radweg an der Rodaustraße markieren

Entlang der Rodaustraße in Rödermark-Urberach sollen Fahrradstreifen markiert werden. Geduldete Parkplätze verschwinden. Das Stadtparlament hat einen Grundsatzbeschluss gefasst.

Rödermark – Rödermarks erster „echter“ Radweg entsteht entlang einer viel benutzten Ost-West-Verbindung. An beiden Seiten der Rodaustraße sollen gut knapp Meter breite Streifen angelegt werden, die mit Baken und zwei durchgezogenen Linien von der Fahrbahn getrennt werden. Ein Darmstädter Planungsbüro hatte seine Vorschläge im Bauausschuss erläutert.

Dem fließenden Verkehr geht gar nicht so viel Platz verloren: Eine Fahrbahnbreite von sechs Metern reicht auch für die Begegnung von zwei Lastwagen. Die mehr als 40 Parkplätze fallen dann aber weg. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Tobias Kruger sieht Probleme kurz hinter der Einmündung des Mühlengrunds: „Wo sollen die Kunden des Hotels ,Jägerhof", der Zahnarztpraxis und des Physiotherapeuten dann ihre Autos hinstellen?“ Auf diesem Abschnitt hätten die Planer seiner Ansicht nach mehr Rücksicht auf die Interessen der Anwohner nehmen müssen.

„Die Mehrzweckstreifen wurden vom Blech gekapert“, hält die SPD-Fraktionsvorsitzende Anke Rüger dagegen. Denn das Parken dort ist seit Jahren nur geduldet.

Doch wohin mit 40 Autos? Reimund Butz (AL) weist auf ein Parkraumkonzept für die umliegenden Straßen im Seewald-Gebiet hin. Doch selbst das Planungsbüro sieht dort nur „geringe Reserven“. Und der ohnehin kleine Parkplatz südlich der Rodaustraße wird mit Anhängern und Transportern zweckentfremdet.

Offen ist auch, ob der „grüne Pfeil“ an der Taubhaus-Kreuzung Richtung Offenthal bleiben kann. Vielradlerin Rüger hat im Prinzip nichts dagegen, Autofahrern das schnelle Rechtsabbiegen auf die B 486 zu ermöglichen. Voraussetzung: Die Sicherheit von Radfahrern muss garantiert sein. Denn die meisten Unfälle, bei denen Radfahrer getötet werden, werden von abbiegenden Lkw verursacht.

Anke Rüger bringt eine rot markierte Fahrrad-Aufstellzone vor den Autos ins Spiel. So etwas gibt es schon an der Bahnschranke in der Dieburger Straße.

Da die Planer überwiegend mit Farbe, Baken und Pollern arbeiten, sind die Radstreifen entlang der Rodaustraße mit rund 200 000 Euro nicht einmal übermäßig teuer. Bürgermeister Jörg Rotter betont aber immer wieder, dass das Parlament bisher nur einen Grundsatzbeschluss gefasst hat. Details will die Stadt im Gespräch mit den Betroffenen klären.

Wohin die Reise geht, scheint aber klar. Koalitionspolitiker betonen zwei Vorteile. Mit den Radstreifen an der Rodaustraße wird Rödermark sowohl Richtung Langen als auch Richtung Seligenstadt an den Radschnellweg angeschlossen, wirbt AL-Mann Butz. Kai Grünberg (CDU) weist darauf hin, dass ein Radweg das Tempo und den Lärm auf der Fahrbahn reduziert: „Das macht die Rodaustraße unattraktiver für den Durchgangsverkehr.“ Anwohner der „Kipferl“-Kreuzung in Ober-Roden werden genau hinschauen, ob das auch so ist. (Michael Löw)