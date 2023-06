Rödermark: Von Urberacher Handballern eingefädelt

Teilen

Landwirt Tobias Keller, Bürgermeister Jörg Rotter und Imker Henrik Schmidt ehrten Metzgermeister Georg Sattler, der 49 Jahre nach Ober-Roden kam. © Ziesecke

Schon um 8 Uhr kamen die ersten Kauf- und Schaulustigen: Die Premiere des Samstags-Bauernmarktes auf dem Marktplatz von Rödermark-Ober-Roden ist rundherum gelungen.

Vom Bürgermeister gezapftes Freibier und vom Gewerbeverein gespendete Bratwürste, vor allem aber die Neugier auf die neuen Beschicker und deren Produkte lockten die Besucher. Und sie bekamen, was sie sich wünschten. Die Hainhäuser Familie Keller präsentierte freundlich, lächelnd, gesprächig und mit viel Wissen ihre feldfrischen und regionalen Waren, vom Wildsalat über Kräuter und Eier bis hin zur Palette an frischer Wurst und Dosen. Die eifrigen Helfer kamen kaum nach, Probierhäppchen mit Blut- und Leberwurst zu bestreichen – jeder wollte wissen: Wie schmeckt’s denn?

Und die Familie Keller war ja auch nicht alleine da. Imker Henrik Schmidt konnte zwar keine Gläser zum Probieren öffnen, weil es sofort alle Bienen der Umgebung auf den Plan gerufen hätte, aber sein Honig lockte auch verpackt zum Kauf.

Einige Überredungsarbeit hatte Gewerbevereinsvorsitzende Sabine Weber gebraucht, um die Bäckerei Lautenschläger zu einem Stand auf den Marktplatz zu bewegen. Doch schnell merkten die Verantwortlichen, dass das Geschäft im Freien sehr gut läuft, und überlegen, in Zukunft samstags den Laden geschlossen zu lassen und nur draußen zu verkaufen. „Damit hat sich auch die Frage nach einem Kaffeeausschank erledigt“, freuten sich Sabine Weber und Alfons Hügemann von der Wirtschaftsförderung. Demnächst soll das Lebensmittelangebot um neue Sitzgelegenheiten und Verschönerungen des Platzes erweitert werden.

Zufrieden in sich hineinschmunzelnd stand der Urberacher Timo Sterkel am Rand: „Wir haben das letztlich eingefädelt! Als Tobias Keller nach längerem Aufenthalt aus den USA zurückkam, hat er bei uns beim BSC angefangen, Handball zu spielen. Da hat er mal in unserer Runde überlegt, wie er sich geschäftlich erweitern soll. Wir haben ihm von Ober-Roden erzählt und ihm noch abends die Nummer vom Schorsch geschickt, mit dem er am nächsten Morgen telefonierte. Da sieht man, wie wichtig Vereinsarbeit ist!“

Mit einer Urkunde „Für 49 Jahre Treue als Beschicker beim Samstag-Markt in Ober-Roden“ bedankte sich Bürgermeister Jörg Rotter bei besagtem „Schorsch“, dem Metzgermeister Georg Sattler, und versprach, das nicht mehr ganz erreichte 50. Marktjahr mit einem Fest in Ober-Roden zu feiern.

Hoffentlich nutzt das Publikum bis dahin das kleine Markttreiben weiter so rege wie bei der Premiere. „Ich bin heut Nacht um 2 Uhr aufgestanden, um den Wagen frisch zu befüllen, und arbeite seither durchgehend. Das war ganz schön anstrengend und nicht dauerhaft zu leisten, aber wir sind natürlich glücklich über das starke Interesse; da lohnt sich die Arbeit“, lautete das Fazit von Tobias Keller. (Christine Ziesecke)

Ein echter Gaumentest für die Wurstprodukte beim neuen Samstags-Markt war der Probierstand, der ständig belagert war. Die Helfer aus den Reihen der Familie Keller schafften ein ums andere Mal Nachschub herbei. © Ziesecke