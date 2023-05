Vor 30 Jahren eine gute Investition

Von: Bernhard Pelka

Es war 1993 eine kluge Entscheidung, mit Hilfe mehrerer Sponsoren das Gemälde „Der Pflastermaler“ von Leo Leonhard anzukaufen. Ehrenbürgermeister Alfons Maurer (links) und Thomas Mörsdorf, städtischer Fachbereichsleitung Kultur, Heimat, Europa, Kulturhalle schätzen das Werk seit Jahren sehr. Sobald sich erwartbar turbulente Veranstaltungen im Foyer der Kulturhalle ankündigen, bringt die Stadt das Bild immer in Sicherheit. © pelka

In Rödermark schlummert mancher Kunstschatz. Zum Beispiel das Gemälde „Der Pflastermaler“ von Leo Leonhard. Das Original im Foyer der Kulturhalle Ober-Roden kam 1993 in den Besitz der Stadt.

Rödermark – Der heutige Ehrenbürgermeister Alfons Maurer war damals in seinem ersten Amtsjahr als Bürgermeister und rief die Initiative „Kunst für Rödermark“ ins Leben. Zu deren Angeboten gehörten regelmäßige Ausstellungen im Bücherturm. Anfang 1993 widmete sich eine solche Schau dem 1939 in Leipzig geborenen Leonhard, der lange Jahre als Ausbilder für Kunsterzieher am Studienseminar in Darmstadt tätig war und 1993 eine eine Professur für Zeichnen an der FH Mainz inne hatte.

Während der Ausstellung in Rödermark begeisterte das Bild zahlreicher Gäste so sehr, dass Maurer einen Ankauf organisierte und großzügige Sponsoren gewann.

30 000 Mark war der Preis. Heute ist es ein Vielfaches wert. Das vermutet Alfons Maurer, nachdem er auf eine aktuelle Ausstellung von Werken Leonhards aufmerksam geworden ist.

Die Wiesbadener Galerie Rubrecht Contemporary an der Büdingenstraße zeigt noch bis 17. Mai einige seiner Arbeiten. Seit Sommer 2022 bereitet die Galerie zusammen mit einem fünfköpfigen Team den Nachlass von Leonhard für den Kunstmarkt auf. (bp)