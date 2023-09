Rödermark: Vorbote eines Großprojektes

Von: Michael Löw

Sieht nur auf den ersten Blick aus wie ein gewöhnliches Klassenzimmer: Konrektorin Cornelia Kochendörffer unterricht die Klasse 1e im Container. Die stehen seit Ende der Ferien auf dem Hof der Breidert-Schule und sind die ersten Boten des großangelegten Umbaus, der letztlich ein gut 30 Millionen Euro teurer Neubau ist. © Michael Löw

Knapp 50 kleine Ober-Röder begannen ihre Schullaufbahn gestern im Container. Die wurden während der Sommerferien an der Breidert-Schule aufgestellt und sind das neueste Schulgebäude in Rödermark.

Rödermark - Die Klassen 1e und 1f fühlten sich dort sofort wohl, denn ihre eigentlich provisorischen Räume sind so gut ausgestattet, dass sie auf Dauer genutzt werden können. Doch dazu später mehr.

155 Kinder wurden gestern in der Kulturhalle eingeschult. Vier Klassen und die Vorklasse der Trinkbornschule werden im Ortskern unterrichtet, zwei in der Dependance im Breidert. „Im Gegensatz zum vorigen Jahr sind wir personell sehr gut dabei“, sagte Rektor Stefan Wesselmann bei der Begrüßungsfeier. Derzeit ist nur eine Lehrerstelle nicht besetzt. Aber diese Lücke, so Wesselmann, kann das 41 Frauen und Männer große Kollegium schließen. Und in Kürze kommt eine Lehrerin aus der Elternzeit zurück. Zum Personal gehören drei Förderlehrer sowie eine Sozialpädagogin und ein Sozialpädagoge. Die sollen den 600 Erst- bis Viertklässlern zum einen vermitteln, dass Schule nicht nur aus Lesen, Rechnen, Schreiben, Sport und Musik besteht. Vor allem aber sollen sie helfen, dass Kinder mit Lerndefiziten den Anschluss nicht verlieren.

Großes Thema am Rande der zweigeteilten Einschulungsfeier war der Neubau der Breidert-Schule. Die Container mit vier Klassenräumen und Büros für Sekretariat und Sozialarbeit sind sozusagen der erste Abschnitt. Vom kommenden Frühjahr an will der Kreis in zwei Etappen zwölf Klassen- und sechs Gruppen- sowie Fachräume bauen. Die Arbeiten beginnen im hinteren Geländeteil Richtung Tanzsporthalle. Sobald die Klassenzimmer fertig sind, wird der Altbau abgerissen. An seiner Stelle entstehen Sporthalle und Verwaltungstrakt.

Läuft alles nach Zeitplan, kann die Schule Anfang 2026 in ihre neuen Räume umziehen. Die Inbetriebnahme von Betreuungseinrichtung und Sporthalle ist zum Beginn des Schuljahres 2027/28 vorgesehen. Der Kreis übernimmt 26 Millionen der 30,5 Millionen Euro Gesamtkosten. 4,5 Millionen Euro zahlt die Stadt.

Um das Großprojekt als Solches gibt"s kaum Diskussionen, wohl aber um die Organisationsform. Das Stadtparlament will die Verselbstständigung der Breidert-Schule wieder in den Schulentwicklungsplan des Kreises aufnehmen lassen. Rektor Wesselmann und die Schulgremien sehen keine Notwendigkeit dazu: „Wir haben zwei Standorte, aber ein gemeinsames pädagogisches Konzept.“ In Neu-Isenburg arbeitete eine ebenfalls räumlich geteilte Schule mit verschiedenen Konzepten, da ergab die organisatorische Trennung einen Sinn. Was Wesselmann sauer aufstößt: „Die Politik redet ständig über uns, hat aber mit uns noch nicht gesprochen.“

Bürgermeister Jörg Rotter stellte klar, dass die Stadt in diesem Verfahren trotz eindeutiger Position nur Beteiligte ist: „Die Entscheidung liegt beim Schulträger, also beim Kreis.“ Auch er seht Kommunikationslücken – natürlich aus anderer Perspektive: „Wenn die Schule gute Argumente gegen eine Verselbstständigung hat, muss Herr Wesselmann das Gespräch mit uns suchen.“ (Michael Löw)

Gute Tradition an der Trinkbornschule: Die Großen heißen die neuen Erstklässler mit einem überwiegend musikalischen Programm willkommen – so auch gestern, als in der Kulturhalle für 155 Kinder ein neuer Lebensabschnitt begann. © Michael Löw