Kinder erobern Abenteuerspielplatz Rödermark

Rödermark - Am Maiglöckchenpfad kann jetzt auf 3000 Quadratmetern auf dem neuen Spielplatz naturnah gespielt werden. Der zweite Bauabschnitt wurde eingeweiht, das städtische Vorzeigeprojekt ist damit abgeschlossen.

Kaum hatte Bürgermeister Roland Kern seine Ansprache beendet, da erklommen die Mädchen und Buben aus den Kitas Potsdamer- und Zwickauer Straße und die Waldkobolde auch schon den frisch modellierten großen Hügel, der das weitläufige Gelände jetzt attraktiv gliedert. Sie sausten mit Lust die Hang- und die Wellenrutsche hinunter, turnten auf den Netzen und Seilen der neu installierten Kletteranlage und waren von den Erzieherinnen und Erziehern kaum mehr einzufangen. „Qualitätskontrolle durch die Experten bestanden“, freute sich Maria Werner-Niemetz vom Planungsbüro „Stadt & Natur“. Die Landschaftsarchitektin hat die Pläne gezeichnet für den Spielplatz am verlängerten Maiglöckchenpfad, dessen zweiter Bauabschnitt eingeweiht worden ist.

Das Vorzeigeprojekt ist mit der Ergänzung um den Rutschenhügel und den Klettergarten nun abgeschlossen. Mit dem Hinweis auf den ungewöhnlichen Anblick grünen Grases hatte Bürgermeister Kern die Kinder und die Kita-Abordnungen, die Planer, Vertreter der Baufirma und der Verwaltung begrüßt. Weil das Gras erst anwachsen und ausgiebig gewässert werden musste, hatte sich die Einweihung verzögert – eigentlich sollte das Gelände schon vor den Herbstferien freigegeben werden.

Eine kleine Zeitverzögerung vor dem Hintergrund der vielen Jahre zwischen den ersten Überlegungen und der endgültigen Fertigstellung. „Das fing an, als ihr noch gar nicht auf der Welt wart“, erklärte der Bürgermeister den Kindern. 2006 machte sich die Verwaltung erstmals Gedanken, wo man Ersatz für den Spielplatz in der Erikastraße schaffen könnte. Der Besitzer des Geländes, die evangelische Kirchengemeinde, hatte damals mit Kern über ihre Absicht gesprochen, das Areal an die Behindertenhilfe zu verkaufen, die dort eine Wohnanlage errichten wollte.

Eile bestand nicht, denn auch diese Pläne mussten erst reifen. 2010 war dann die Entscheidung für den Maiglöckchenpfad gefallen und es ging an die Umsetzung, lange bevor an der Erikastraße die Bagger rollten. Der Spielplatz ist ein besonderer – nicht nur wegen seiner naturnahen Gestaltung am Waldrand, die in Rödermark einzigartig ist. Seine Ausstattung – der erste Bauabschnitt umfasste bereits ein Baumstamm-Mikado, einen kleinen Rutschenhügel mit Höhle und Tipis, zwei durch einen Tunnel verbundene Sandkästen, einen U-3-Bereich mit Holzplattform und Mini-Vogelnestschaukel, einen Bouleplatz für die ältere Generation und Spielwände zum Wald hin – findet man in der Stadt kein zweites Mal.

Einschulung 2018 in Rödermark: Bilder Zur Fotostrecke

Mit insgesamt rund 3000 Quadratmetern ist er auch ziemlich groß. Vor allem aber ist die Planungs- und Baugeschichte ein Novum. Denn entstanden ist das Mehr-Generationen-Spielgelände als Beteiligungsprojekt. Kinder und Jugendliche wurden im Sommer 2010 eingeladen, ihre Ideen einzubringen und sich beim Bau zu beteiligen. Auch wurden Eltern und Nachbarn einbezogen, um die Akzeptanz des Spielplatzes bei den Anwohnern zu erhöhen. Der Seniorenbeirat sagte ebenfalls seine Unterstützung zu. Vorstellungen, wie ein idealer Spielplatz aussehen könnte, entwickelten Kinder und Jugendliche, Eltern und Anwohner in einer Ideenwerkstatt im September 2010. Es schloss sich eine Planungswerkstatt an, in der Modelle entstanden. Aus den Vorgaben der künftigen Klientel entwickelte das Planungsbüro Stadt & Natur einen Planentwurf, der im Januar 2011 im Magistrat und kurz danach in der Breidert-Schule vorgestellt wurde.

Zur Tat schritten im März 2011 Achtklässler der Nell-Breuning-Schule, die während ihres Sozialpraktikums ein Baumhaus als Jugendtreff auf dem Gelände errichteten. Aus finanziellen Gründen beschloss der Magistrat im April 2011, zunächst nur Teil 1 der Pläne zu realisieren. Ein Jahr später – mittlerweile waren die Spielgeräte und die nicht in Form von Gemeinschaftseinsätzen zu leistenden Arbeiten ausgeschrieben worden – waren es wieder Schüler, die mit dem Bau von Bänken und der Errichtung der Boulebahn für sichtbare Fortschritte sorgten. Unterstützt wurden sie dabei von der Initiative „Wir sind Breidert“ und dem städtischen Betriebshof. Viel schneller entwickelte sich der zweite Bauabschnitt: Magistratsbeschluss im Mai 2017, Ausschreibung im Dezember, Baubeginn im Mai 2018.

Gekostet hat der Vorzeige-Spielplatz insgesamt 210. 000 Euro. Im ersten Bauabschnitt waren es gut 100. 000 Euro: 66 .000 für die Bauarbeiten, 28.000 Euro für Planung und Honorare, 5000 Euro für das Jugend-Baumhaus und 4000 Euro für Nebenkosten, Vermessung, Gutachten und Arbeiten der Kommunalen Betriebe. Die bei der Bürgeraktion und Sozial-Praktikums-Aktionen erwirtschafteten Leistungen ließen sich mit rund 11 000 Euro beziffern. Der zweite Bauabschnitt schlägt mit 110 .000 Euro zu Buche. (bp)