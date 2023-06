Waldbrand bei Rödermark hält Feuerwehr in Atem

Von: Ekkehard Wolf

An vielen Stellen kommt noch Rauch aus dem Waldboden. Die Nachlöscharbeiten dauern Stunden. © Wolf, Ekkehard

Feuer im Wald bei Rödermark: Feuerwehrleute aus dem halben Kreis Offenbach sind seit Stunden im Einsatz.

Waldacker - Der Brand im Wald zwischen Waldacker und Nieder-Roden war nach weniger als drei Stunden gelöscht. Die Nachlöscharbeiten dauern noch an. Auf einer Fläche von etwa zwei Hektar wurde der Bodenbewuchs zerstört. Ein Übergreifen auf Bäume wurde weitgehend verhindert. Verletzt wurde niemand.

Tanklöschfahrzeuge aus dem halben Kreis Offenbach waren im Einsatz, um die Wasserversorgung in dem unwegsamen Gelände zu sichern. Die Einsatzstelle befand sich mitten im Wald. Zusätzlich warf ein Polizeihubschrauber Wasser ab. Der 500-Liter-Behälter wurde in einem nahe gelegenen See aufgefüllt.

Waldbrand in Rödermark: Hubschrauber wirft Wasser ab

Der Hubschrauber leistete auch gute Dienste, um die Einsatzkräfte zum Brandort zu lotsen. Der Pilot eines Kleinflugzeugs hatte um 14.32 Uhr die Rauchentwicklung im Wald gemeldet. Wo genau, war aber zunächst nicht bekannt.

Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Wegen der sommerlichen Hitze (30 Grad) wurde das Personal während der Lösch- und Nachlöscharbeiten ständig ausgetauscht.

Um 17.19 Uhr war das Waldstück abgelöscht. Die Nachlöscharbeiten zogen sich noch bis in den Abend hinein. Neben den Strahlrohren wurden dabei auch Löschrucksäcke verwendet, um kleine und kleinste Stellen wassersparend zu löschen.

Am Sonntag höchste Warnstufe der Waldbrandgefahr

Die Brandursache ist noch unbekannt. Zurzeit besteht in der Region eine „hohe Gefahr“ von Waldbränden. Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) weist die zweithöchste Stufe (Stufe 4) aus. Für die DWD-Station im Wetterpark Offenbach wird für Sonntag sogar die Stufe 5 (sehr hohe Gefahr) vorhergesagt. (Ekkehard Wolf)

Auf zwei Hektar ist der Bodenbewuchs zerstört. Der massive Einsatz der Feuerwehr dürfte aber die meisten Bäume gerettet haben. © Wolf, Ekkehard