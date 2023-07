Rödermark: Wegbegleiter eines Weltstars

Teilen

Die Stube in der Polizeikaserne mit Stones-Bilder zugepflastert? Dazu gehörte in den Sechzigern Mut. © -

Einer der bekanntesten Musiker der Welt wird heute 80: Mick Jagger, der Frontmann der Rolling Stones. Gerd Coordes aus Rödermark ist einer seiner profiliertesten Chronisten in Deutschland.

Rödermark – Wenn der britische Rockmusiker und schon zu Lebzeiten zur Legende mutierte Rolling-Stones-Sänger Mick Jagger heute seinen 80. Geburtstag feiert, knallt in Rödermark mindestens ein Sektkorken. Gerd Coordes lebt in seinem Haus sozusagen mit Mick Jagger: auf eigenen Fotografien, auf selbstgemalten Bildern, mit Büchern über ihn, die er gestaltet und herausgebracht hat, in lebendigen Erinnerungen an Ausstellungen rund um das Geburtstagskind.

Im Januar 1950 in Essen geboren, in Ostfriesland groß geworden, Handelsschule in Aurich und schließlich viele Jahre im Polizeidienst, vom Schutzmann bis zur Elitetruppe des Bundesgrenzschutzes, der GSG 9, von Bremen nach Niedersachsen gewechselt, zuletzt Kommissar bei der Kripo. Das klingt interessant, aber nicht allzu beschwingt. Kommt zu den Fakten aber der Name Mick Jagger, bekommt das einen ganz anderen Rhythmus: rockig, fetzig, lebendig like a Rolling Stone...

Wie viele der heute älteren Generation war Coordes erst Beatles-Anhänger, hat sich aber 1965 als Stones-Fan geoutet. Die erste Platte im Schrank: „Bravo Rolling Stones“, eine Sammlung von Hits, 1965 erschienen. Doch Musik allein reichte ihm nicht. „Druckerzeugnisse haben mich schon immer fasziniert“, sagt er und sammelt alles, was erschien über Mick Jagger & Co. 1973 besuchte er schließlich sein erstes Stones-Konzert in Essen.

1976 in Dortmund hat er mit einer geliehenen Spiegelreflex-Kamera das Konzert dokumentiert. Das Fotografieren hat er sich selbst beigebracht. „Man konnte ja nur 36 Aufnahmen mit einem Film machen, aber die waren so gut, dass sie die Grundlage für eine Ausstellung in der Westfalenhalle wurden“, weiß er um die Basis seines Erfolgs. Ab 1990 war es zu seinem Leidwesen verboten, bei Veranstaltungen zu fotografieren.

Doch Gerd Coordes hatte schon viel Stones-Material und die Idee, in Norddeutschland eine erste Ausstellung zu machen. Er hielt sich dann zeitweise mit Veröffentlichungen zurück: Der zweifelhafte Ruf der Stones sollte seine berufliche Zukunft nicht gefährden. „Die Stones waren ein Jugendphänomen. Dass man als Erwachsener noch Fan ist, war überhaupt nicht absehbar!“ Sogar in der Polizeikaserne hatte er den Spitznamen „Stonie“ weg.

Nach der Ausstellung begann die Buchgeschichte des Gerd Coordes. Das erste und wichtigste war eine Geschichte um den Rödermärker Historiker und Landesarchäologen Prof. Egon Schallmayer, der Mick Jagger und seine Familie tatsächlich durch das Römerkastell Saalburg führen durfte. Aus dem Beruf hat er die Lust auf Recherche mitgebracht; die Beharrlichkeit kam vom Sport: seit 50 Jahren Langstreckenläufer, früher niedersächsischer Landesmeister, inzwischen überall in Wiesen und Wäldern hier zuhause: „Allein schon das hat uns dazu gebracht, hier in dem von der Tante geerbten Haus wohnen zu bleiben, es ist eine Wohltat hier und gibt uns Frieden.“

Coordes lebt dort mit seiner Frau Gaby Weber, die bis vor Kurzem im Frankfurter Rathaus die organisatorischen Strippen gezogen hat – Staatsempfänge organisierte und vieles mehr.

2007 haben sie sich in Düsseldorf kennen gelernt. Und das natürlich bei einem Stones-Konzert. In der Pause traf man sich an der Theke. Es passte alles. Er wohnte noch in Verden, sie hier in ihrem Geburtshaus – geheiratet (ihre erste, seine dritte Ehe) wurde 2011 natürlich im Römer. Das erste gemeinsame Konzert genossen sie 2013 im Londoner Hyde Park. Inzwischen waren sie zusammen auf fünf weiteren Konzerten.

Sein einprägsamstes Erlebnis rund um die Stones? „Das war einmal das Konzert 2018 in Stuttgart, als ich am Vorabend bei einem Sturz mit dem Rad mein Gesicht völlig ramponiert hatte und nach dem kurzen Aufenthalt im Krankenhaus morgens direkt zum Konzert gefahren bin, selber am Steuer.“ Vor allem aber war es ein Auftritt 2003 in Utrecht, wo er die ganze Nacht auf der Straße verbracht hat (während seine Kumpels im Hotel schliefen), um morgens zu den ersten Zehn zu gehören, die eingelassen wurden. Und denen die Stones tatsächlich zuwinkten, als sie in ihrer Stretch-Limousine vorbeifuhren.

Wenn Mick Jagger heute 80 Jahre alt wird, denkt Coordes zurück an den 26. Juli 2018, als er in der Kelterscheune mit dem damaligen Bürgermeister Roland Kern zum 75. Geburtstag der Rocklegende eine Lesung veranstaltete.

Am 3. November wird im Bücherturm seine Ausstellung „Rödermark und die Rolling Stones“ in Pop-Art eröffnet. Doch über seine Liebe zu Stones und immer noch den Beatles hinaus zeigt Gerd Coordes seine Begeisterung für seine heutige Heimat intensiv im chw-Fotoclub, mit der Veröffentlichung „Rödermark – gestern und heute“ des Heimat- und Geschichtsvereins ebenso wie bei der von der Stadt initiierten kultur-historischen Aktion „Oan Weesch“.

Buchtipp: Eine seiner vielen Veröffentlichungen zu Mick Jagger und seiner Band: „The Rolling Stones over Germany“, 2016, 376 Seiten, über 300 Bilder. (Christine Ziesecke)

Geschrieben, fotografiert, gemalt: Gerd Coordes hat Mick Jagger und die Rolling Stones in (fast) allen Varianten porträtiert. © Christine Ziesecke

Alles echt Gerd Coordes: sowohl das von ihm gemalte Bild des heutigen Geburtstagskindes Mick Jagger als auch das bearbeitete © Ziesecke