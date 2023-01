Lockere Geselligkeit in Rödermark

An jedem Weinabend treffen sie sich im Vereinsheim der Kleingärtner, um gemeinsam die kleinen wechselnden Leckereien genießen © Ziesecke

Seit einige Vorstandsmitglieder der Kleingärtnervereins Erlenwald in Rödermark im Oktober 2021 ihre Idee verwirklicht haben, Gartenpächter wie auch Gäste monatlich zu einem Weinabend einzuladen, läuft der Laden.

Rödermark-Urberach - Immer am zweiten Freitag im Monat klingt helles Lachen und Stimmengewirr aus dem Vereinsheim des Kleingärtnervereins Erlenwald, auch schon vor dem Verkosten der leckeren Tropfen – die Geselligkeit ist hier Trumpf, so scheint es, und so mancher Gast kommt dazu, auch wenn er kein Gartenpächter ist.

Vom ersten Tag an muss niemand hier hungern: allmonatlich wechselt die kleine Imbisskarte; regulär gibt’s stets Brezeln, Käse und Trauben; dazu kommen wechselnde Mini-Mahlzeiten. Am letzten Freitag etwa war die Wahl zwischen Pizzasuppe, einem kleinen „Strammen Mäxchen“ und gratiniertem Ragout Fin aus Hähnchenfleisch. Aber wozu auswählen? Gerade zu zweit lassen sich gut alle Angebote bestellen und gemeinsam ausprobieren, wie das jene „Stammgäste“ etwa tun, die jedes Mal hierherkommen und auch schon mal automatisch eine zweite Gabel zu den einzelnen Varianten bekommen. „Das ist ein fester Programmpunkt in unserem Kalender“, erzählen sie und sind auch dankbar für den Tipp, das auch der Dinjerhof etwa während der nicht so kalten Jahreszeit einen regelmäßigen Weinabend anbietet – dann immer am ersten Freitag im Monat; so gibt’s keine Überschneidungen. Mitglieder der „Freunde im Dinjerhof“ sind auch jene fünf Gäste, die zu Fuß aus dem Breidert zum Kleingärtnerverein Erlenwald hinterm Urberacher Badehaus gelaufen kamen: „Wir kommen öfters, zumal jetzt, wo der Dinjerhof über den Winter geschlossen hat.“ Auch der große runde Stammtisch ist voll besetzt und macht fast minütlich mit hellem Lachen auf sich aufmerksam – hier kennt sich jeder und gemeinsam haben sie viel Spaß an den Weinabenden.

In der Küche walteten am ersten Weinabend im neuen Jahr Caro Frede und Moritz Völker. © Ziesecke

Gemanagt wird der Abend jeweils von einem Viererteam – KGV-Vorsitzende Angelika Hufnagel und ihr derzeit „neuer“ Helfer Torsten Behnicke versorgen die Gäste, nehmen Bestellungen auf und bringen Getränke, kassieren und geben gerne auch Auskunft über den Verein. In der Küche haben an diesem Abend Carolin Frede und Moritz Völker alle Hände voll zu tun – und das mit viel Geschick, denn die kleinen Mahlzeiten sind auch optisch durchaus Hingucker mit kleinen Extras wie frischen Sprossen und manchem mehr.

Noch im Januar geht es im Kleingärtner-Vereinsheim weiter mit der Jahreshauptversammlung des Vereins am Freitag, 27. Januar, ab 18.30 Uhr. Zwar stehen Neuwahlen auf dem Programm, aber außer einer altersbedingten Veränderung wird sich der Vorstand wohl kaum ändern, heißt es. (chz)