Mit dem Rad durch den Kreis Offenbach: Das sind die Varianten für neuen Radschnellweg

Nun sollten Sie aber einmal das Ziel Ihrer recht aggressiven Antworten auf qualifizierte Beiträge Dritter erläutern! Haben Sie Spass am pöbeln? Wollen Sie Recht haben? Oder was treibt Sie an?

Gut, dass Ihrer Ansicht nach Eschborn auch ohne Radschnellweg so gut in das normale Fahrradnetz eingebunden ist. Die Nutzungszahlen liegen in den von Ihnen genannten Bereichen durchweg bei rd. 500 Radfahrern am Tag! Und wie Sie sehen, kommen diese sehr gut ohne Radschnellweg mit dem gesamten damit verbundenen ideologiegetriebenen Schnickschnack wie Breitenanforderungen, Beleuchtung etc. aus! Und ähnliches schwebt Nutzern wie Sandy und Bero, ggf. mit einer Ertüchtigung der Wege, auch für Rödermark vor! Und was soll daran falsch sein?

Und warum wollen Sie denn in dieser Gegend überhaupt einen Fahrradschnellweg haben? Die Nutzerzahl bei der einzigen in der Gegend vorhandenen Zählstelle liegt bei rd. 75 Radfahrern am Tag! Das ist also sehr, sehr weit von den erwarteten Nutzern von 2.000 bis 3.000 entfernt! Würden Sie den Weg denn für die Fahrt zur Arbeitsstelle nutzen?

Zum Radschnellweg Wixhausen - Langen: der Radschnellweg ist auf bereits vorhandenen Wegen errichtet worden. Sie fahren quasi die Ideallinie direkt an der Bahn entlang, Nachteil ist ist die extreme Windanfälligkeit sowie die insbesondere im Sommer sehr starke Sonneneinstrahlung. Die Zahl der Nutzer liegt zwischen Egelsbach und Erzhausen bei rd. 1.000 täglich und zwischen Erzhausen und Wixhausen bei rd. 750. Die Zahl der Radnutzer hat sich mit Errichtung des Schnellwegs allerdings nur wenig erhöht! Und die Zahlen liegen damit auch weit unter den lt. der Studie (?!) für Rödermark (!) erwarteten Nutzern! Die Studie ist damit zu Recht anzweifelbar!

Positiv ist dass der Weg zwischenzeitlich vernünftigerweise auch wieder für Fussgänger und sonstige Nutzer freigegeben wurde! Das ist natürlich gegen die Ideologie! Aber es macht schon Spass zu sehen, wie insbesondere Inlineskater die Strecke in ihr Herz geschlossen haben.

Der Kampfradfahrer auf dem E-Bike muss dann natürlich etwas Rücksicht nehmen! Aber das weiss ja jeder echte Radfahrer!

Und sicherlich ist Ihnen ja auch bekannt, dass das mit dem Weiterbau nach Frankfurt ein riesiges Problem ist. Den "Planern" ist ja erst nach der Einfädelung im südlichen Langen in die "Engstelle Goethestraße" aufgefallen, dass der weitere Routenverlauf über den Bahnhofsvorplatz mit erhöhtem Verkehrsaufkommen geht. Da steht jetzt wohl wieder eine grosse Umplanung an. Und ganz zu schweigen von der Weiterführung des Weges in Richtung Dreieich, da gibt es ja massive Probleme.

Also was spricht denn gegen die deutlich schnellere Ertüchtigung und Ergänzung der bestehenden Radwege? Das kostet auch deutlich weniger - ist natürlich zugegebenermaßen bei weitem nicht so prestigeträchtig wie ein ideologiegetriebener "Radler-Highway"!

Fakten als Antwort gerne, Pöbeleien unerwünscht!