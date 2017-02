Wieder Navi-Klau: Unbekannte brechen drei BMW auf

Rödermark - Aus drei BMW haben Autoknacker zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen die Mittelkonsolen, Airbags und Navigationssysteme ausgebaut. Den Wert der Beute gibt die Polizei mit gut 22.000 Euro an.

In der Jenaer Straße brachen die Täter sogar die Garage auf, in der ein X5 stand. In der Gothaer Straße gingen sie einen 320d und einen weiteren X5 an. Ob dieselben Diebe auch einen in der Kapellenstraße geparkten schwarzen Audi aufgebrochen haben, prüft die Kriminalpolizei. Sie hatten am Montag wischen 10 und 15. 50 Uhr eine Scheibe eingeschlagen. Hinweise unter Tel.: 069/8098-1234. (lö)

