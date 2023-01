Zum 15. Mal sportlich ins neue Jahr

Start zum Silvesterlauf in Urberach – ohne Zeitmessung, aber mit viel Spaß. © Ziesecke

Kurze Hosen und dünne Lauftrikots bestimmten den Silvesterlauf der Laufgruppe „Run 4 Fun“ in Rödermark bei gut 17 Grad. „Man sollte es in Frühlingslauf umtaufen“, waren sich die Läuferinnen und Läufer einig, als sie teilweise mit hochroten Köpfen und stark erhitzt im Ziel am KSV-Sportplatz ankamen.

Urberach - Für gut 50 Teilnehmende endete dieses Jahr gesund und gesellig. Das Spektrum reichte von sportlich sehr Engagierten über die etwas langsamere Gruppe bis zu den Walkern samt Hund. Seit einigen Jahren wird das KSV-Gelände dem Hallenbad vorgezogen, weil die Duschmöglichkeiten dort besser sind.

Am Start waren überwiegend altbekannte Gesichter. Sie sortierten sich in eine der drei Gruppen ein: zwei verschieden starke Laufgruppen und eine Walkinggruppe. Nach einer kurzen Begrüßung und Einweisung durch Irmtraud Daum ging es diesmal in Richtung Ober-Roden, dort ins Industriegebiet und ein Stück an der Bahnlinie Richtung Eppertshausen, entlang der Bundesstraße 486, durch den Wald und zurück zum KSV-Sportplatz. Die „lange“ Strecke betrug neuneinhalb Kilometer, die kürzere sowie die Strecke der Walker etwa sieben Kilometer.

Traditionell gab’s keine Zeitnahme. „Zum Jahresende steht der Spaß im Vordergrund“, fassten es Alfred und Irmtraud Daum zusammen. Silvesterlauf ist einfach Freude am Laufen und am Zusammentreffen, was schon auf dem Parkplatz vor dem Lauf zu hören war: „Ihr seid ja auch da! Es ist wirklich wie früher!“

Die Schnellsten waren nach knapp einer Stunde am Ziel. Nach der Rückkehr wurden Erlebnisse der letzten Monate und die Erfahrungen des Silvesterlaufs ausgetauscht: glücklicherweise weit weniger Wind als am stürmischen Silvestermorgen, weniger Pfützen als befürchtet in den Waldstücken vor allem, aber dafür unglaublich warm. War man 2010 erstmals teilweise auf Langlaufskiern in angenehm winterlicher Atmosphäre unterwegs und 2017 bei gut 13 Plusgraden schon erstaunt über so viel Wärme gewesen, so wurde das in diesem Jahr weit übertroffen. Der traditionelle große Topf voll wärmender Bohnensuppe, dazu Lebkuchen und Weihnachtsplätzchen, Glühwein und Zitronentee wären zum Aufwärmen kaum nötig gewesen, aber gut tat es dennoch.

Wer das neue Jahr mit guten Vorsätzen beginnen und regelmäßig ein paar Runden drehen möchte, kann sich der Laufgruppe anschließen. (Christine Ziesecke)

Ein Topf voll Bohnensuppe stand zur Stärkung bereit. © Ziesecke, Christine