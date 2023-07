Rödermark: Zurück auf die Fahrschulbank

Fahrlehrer Holger Engel hatte ungewöhnliche Schüler im Theorie-Unterricht. Der Seniorenbeirat hatte einen Auffrischungskurs für ältere Autofahrer organisiert. Zwei weitere sollen im August und im Oktober folgen. © Eyßen

Autofahrer jenseits der 75 sind eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer. Diesem wohlgepflegten Vorurteil folgt auch in Rödermark die Forderung: Führerschein abgeben!

Rödermark- Die Fakten sehen ganz anders aus: Nur knapp acht Prozent der Unfallverursacher waren älter als 75 Jahre. Dagegen gehören 20 Prozent der „Schuldigen“ zur Altersgruppe 18 bis 24 Jahre. Vor diesem Hintergrund bot der Seniorenbeirat zusammen mit der Fahrschule von Holger Engel Auffrischungskurse in der Theorie an. Auf Wunsch können die Mitglieder der älteren Generation ihr Fahrverhalten anschließend auch in der Praxis vom Fachmann überprüfen lassen.

Holger Engel schätzt, dass er nach 35 Berufsjahren vier bis fünf Millionen Kilometer im Fahrschulauto zurückgelegt hat. Auf so viele Kilometer kommen die Teilnehmer der zweistündigen Kurse zwar nicht. Sie haben aber dann doch einige Jahrzehnte mehr an Fahr- und Lebenserfahrung als die jungen Erwachsenen, die für gewöhnlich bei Holger Engel in der Traminer Straße die Fahrschulbank drücken.

„Die Idee zu den Auffrischungskursen ist schon vor eineinhalb Jahren geboren worden“, erläutert der Vorsitzende des Seniorenbeirats, Thomas Paeschke. Gerade für ältere Menschen verkörpert der Führerschein Selbstständigkeit und Mobilität. Allerdings gelten Senioren oft als Risikofaktor – etwa weil die Konzentration und Aufmerksamkeit abnehmen, sie langsamer reagieren oder die Beweglichkeit eingeschränkt ist. Thomas Paeschke fragte bei acht Fahrschulen, ob sie Interesse an einem Auffrischungskurs haben. Letztlich kam es zur Kooperation mit Holger Engel. Dort fühlt sich der Seniorenbeirat in sehr guten Händen. Die Theorie ist gratis, lediglich eine „Eignungsfahrt“ kostet etwas.

Wenn die Voraussetzungen stimmen, spreche nichts dagegen, dass man auch im hohen Alter noch Auto fährt, sagte Engel und fragte seine Schüler, welche Bereiche sie besonders interessieren. Neben neuen Verkehrsschildern waren dies unter anderem die Themen Kreisel, das Überholen von Radfahrern oder die nach Meinung vieler Senioren nachlassende Kommunikation zwischen den Verkehrsteilnehmern – Stichwort „Blinkmuffel“.

Eine Teilnehmerin sprach ein Problem an, das Frauen ihrer Generation oft haben. Sie machten zwar in jungen Jahren den Führerschein, das einzige Auto der Familie nahm allerdings dann der Mann mit zur Arbeit. So kamen Frauen oft nur zu wenig Fahrpraxis.

Wer Engels Angebot zu einer „Eignungsfahrt“ nutzt, bekommt die Einschätzung eines neutralen Fachmanns. Engel bespricht seine Beobachtungen mit den Fahrern und überlegt auch, wie es bei einem negativen Ergebnis weitergehen kann. Engel betont aber: Er kann niemandem den Führerschein wegnehmen, letztendlich muss jeder für sich entscheiden, was er tut. Eine positive Rückmeldung könne durchaus das Selbstbewusstsein älterer Fahrerinnen und Fahrer stärken, erhofft sich der Seniorenbeirat.

Vor ein paar Wochen haben einige Mitglieder des Seniorenbeirats bei einem internen Kurs das Angebot getestet. Für den Termin in dieser Woche hatte der Beirat etwas Werbung gemacht. Der war dann mit zehn Teilnehmern voll besetzt. Auch der August-Termin ist bereits ausgebucht, für die vierte Runde am 10. Oktober gibt es noch Plätze.

Einige Teilnehmer haben bereits einige das Angebot zur Prüfungsfahrt genutzt. Thomas Paeschke, der im Alltag ein älteres Auto fährt, war der Erste. Das neue Fahrschulauto war anfangs etwas ungewohnt, meinte er. Doch dann lief aber alles glatt. Fahrlehrer Engel stellte Paeschke ein gutes Zeugnis aus und fügte schmunzelnd hinzu: „Er wollte, glaube ich, mehr mich testen als sich.“ Jedenfalls konnte Paeschke die einstündige Testfahrt den anderen Kursteilnehmern nur empfehlen. (Sascha Eyßen)