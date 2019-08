Hilflose Frau aus Main-Kinzig-Kreis wurde gefunden

Die vermisste Frau aus dem Main-Kinzig-Kreis ist wieder aufgetaucht. Die Polizei hat sie am örtlichen Bahnhof gefunden.

Update, 16. August, 17:13 Uhr: Die vermisste Frau aus Schöneck-Büdesheim (Main-Kinzig-Kreis) ist wieder wohlbehalten aufgetaucht. Die 89-Jährige wurde von der Polizei am Bahnhof des Ortes gefunden. Sie befindet sich mittlerweile wieder in sicherer Obhut.

Erstmeldung, 16. August, 16:28 Uhr: Schöneck - Eine Frau aus Schöneck-Büdesheim (Main-Kinzig-Kreis) wird seit Freitagmorgen (16.08.2019) vermisst. Die 89-Jährige wohnt dort im Seniorenheim. Die Meldung wird über den Informationsdienst Katwarn verbreitet.

Die Frau ist 1,62 Meter groß und war zuletzt bekleidet mit schwarzen Schuhen, einer beigen Hose, einem schwarzen T-Shirt und einem gemusterten Blazer. Sie hat einen Rollator bei sich. Christine Reusch kann sich laut Katwarn nicht orientieren und sieht sehr schlecht.

Schöneck Hessen: Frau wird vermisst

Wer etwas über ihren Aufenthaltsort weiß, wird gebeten, sich bei der Polizei Maintal unter der Telefonnummer 06181/43020 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Seniorin ist nicht die einzige, nach der die Polizei in der Region derzeit sucht. Sie fahndet auch nach einer 14-Jährigen aus Dieburg, die seit über einer Woche vermisst ist. Ein 15-jähriges Mädchen aus Erbach war auf dem Weg zur Schule in Bad König, kam aber nie dort an.

