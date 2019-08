Pferd durch Schnitt am Hals verletzt - Polizei sucht Täter

Ein Pferd ist in Seeheim-Jugenheim durch einen Schnitt am Hals verletzt worden. (Symbolbild)

Ein Pferd ist in Seeheim-Jugenheim durch einen Schnitt am Hals verletzt worden. Die Polizei sucht nun die Täter und bittet um Hinweise.

Seeheim-Jugenheim - Eine augenscheinlich von Menschenhand verwundete Stute hat eine Pferdebesitzerin am Mittwochabend in Balkhausen, Ortsteil von Seeheim-Jugenheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg), entdeckt. Das Tier stand auf einer Koppel nahe der Landstraße 3103 in Richtung Bensheim-Hochstädten.

Seeheim-Jugenheim: Pferd durch Schnitt am Hals verletzt

Die Stute muss in der Zeit zwischen Dienstagabend, 20.30 Uhr, und Mittwochabend, 19.30 Uhr, von bislang unbekannten Tätern am Hals verletzt worden sein. Beim abendlichen Rundgang fiel der Besitzerin die Schnittwunde auf. Das Tier wurde noch am selben Abend von einem Veterinär ärztlich versorgt.

Die Polizei hat am Mittwochabend ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Die Polizisten suchen dringend Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Weide beobachtet haben. Hinweise erbitten die Beamten unter der Rufnummer 06157/95090.

