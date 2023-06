1250 Jahre Klein-Welzheim: Drei Tage Feststimmung

Teilen

Mit mehreren Schlägen stach Bürgermeister Daniell Bastian das Bierfass zum Frühschoppen am letzten der drei Festtage an, bevor Landtagsvize Frank Lortz das Bier in Steinkrüge abfüllte. © Hackendahl, Holger

Klein-Welzheim feierte mit großer Vereinsbeteiligung sein 1250-jähriges Ortsjubiläum. Das dreitägige Fest war der Höhepunkt des Jubiläumsjahres.

Klein-Welzheim – Mit viel freundschaftlich-gemeinschaftlicher Verbundenheit feierten die Klein-Welzheimer auf dem Festplatz und im Lindenhain am Mainufer ein dreitägiges Fest zu ihrem 1250-jährigen Ortsjubiläum. Zum feierlichen Höhepunkt des Jubiläums kamen viele Hundert Bürgerinnen und Bürger der mehr als 3 200 Einwohner zählenden Gemeinde auf dem Festplatz zusammen, wo es viele attraktive Musik- und Vereinsangebote gab.

Am Freitagabend hatte ein Open-Air mit den Bands „Last Jeton“ und der „Fikus-Coverband“ den dreitägigen Veranstaltungsreigen eröffnet. Am Samstag ging es beim Familiennachmittag auf der Festwiese mit viel Abwechslung weiter. Die Klein-Welzheimer Vereinswelt präsentierte sich mit Ständen, Aktionen und Spielangeboten. Wer ein kühles und schattiges Plätzchen suchte, fand im Lindenhain, wo an allen drei Festtagen ein reichhaltiges Speise- und Getränkeangebot bereitstand, eine willkommene Pause von der Sommersonne.

In Pavillons präsentierten sich unter anderem der örtliche Brieftaubenverein mit seinen Tauben, der Schützenverein mit einem Schießstand, Fußball- und Angelverein sowie die Sängerinnen des Gesangvereins Liederkranz – allesamt informierten sie über ihr Freizeitvergnügen. Die örtliche Feuerwehr bot eine Spritzwand, bei der vor allem Kinder ihren Spaß hatten.

Viel Beifall von den Besuchern gab es für die Schülerinnen und Schüler der Walinusschule, die auf der Festwiese einen Tanz aufführten. © Hackendahl, Holger

Jubiläumskonzert und Spielangebote zum Klein-Welzheimer Geburtstag

Die katholische Pfarrei St. Cyriakus hatte unter dem Motto „Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt“ einen Fischernachen gestaltet. Ein Bastelstand und eine Ballwurf-Station, bei dem die Kinder auf die Bilder von Pfarrer Stefan Selzer und den Pfarrvikaren Ludwig Siemes und Winfried Disser warfen, waren weitere Angebote. Die Tanz-AG der Walinusschule führte einen Tanz auf und erhielt viel Beifall von den Festgästen.

Ein weiterer Höhepunkt stand am Samstagabend im gut besuchten Bürgerhaus an: Zum Jubiläumskonzert spielte der Musikverein unter der Leitung von Lukas Massoth auf, die Sängervereinigung Germania und der Liederkranz Klein-Welzheim trugen mit jeweils zwei Chören zum Gelingen des Konzerts bei.

Knapp vorbei ging der Ball bei diesem Versuch, die Bilder der drei Geistlichen am Stand der Pfarrei St. Cyriakus abzuwerfen. © Hackendahl, Holger

Frühschoppen mit Bieranstich zum Abschluss der Klein-Welzheimer Festtage

Mit einem Festgottesdienst, zelebriert von Pfarrer Stefan Selzer, wurde am Sonntagfrüh in der Kirche von St. Cyriakus der dritte Festtag eröffnet. Dann ging es per pedes zum Frühschoppen in den Lindenhain, wo bereits das Blasorchester des Musikvereins Großwelzheim mit zünftigen Klängen aufspielte. Zum Bieranstich konnte der Vereinsringvorsitzende Michael Rickert den Vizepräsidenten des hessischen Landtags, Frank Lortz, und Seligenstadts Bürgermeister Daniell Bastian begrüßen. Bastian stach das Glaabsbräu-Holzfass mit mehreren Schlägen an, Frank Lortz zapfte den Gerstensaft in die Steinkrüge. Ein deftiges Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen rundeten den letzten Jubiläumstag ab. (Von Holger Hackendahl)

Klein-Welzheim im Wandel Seit der Gebietsreform am 1. Januar 1977 ist Klein-Welzheim, das im Jahr 772 nach Christus als „Walinesheim“ erstmals urkundlich erwähnt ist, ein Ortsteil der benachbarten Einhardstadt Seligenstadt. Die „Welzemer“ haben sich ihre eigene Identität und vor allem ihren Stolz auf die im Grünen und am Main liegende Ortschaft bewahrt. Die kleine, stets wachsende Gemeinde war und ist stetigem Wandel unterworfen. Früher gab es dort noch viele Fachwerkhäuser, die Lederwarenindustrie und etliche Sägewerke. Die Wasserburg gilt als das Wahrzeichen des Orts, der Wels im Ortswappen gilt als Erkennungsmal von Klein-Welzheim. (hoh)