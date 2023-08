275 Jahre - Elektro Dambruch hat eine lange Historie

Von: Laura Oehl

Seit 1998 leitet Thomas Dambruch den Familienbetrieb „Elektro Dambruch GmbH“, in dem auch seine Frau Susanne mitarbeitet. © Bonifer

Vor 275 Jahren wurde die Firma Dambruch an der Frankfurter Straße gegründet. Seitdem ist das Seligenstädter Unternehmen in Familienhand.

Seligenstadt – 275 Jahre – eine Zeitspanne, die für viele kaum greifbar ist. Für die „Elektro Dambruch GmbH“ dafür umso mehr. Denn das Seligenstädter Unternehmen feiert in diesem Jahr sein 275-jähriges Bestehen. „Die Gründung war ein Jahr vor Goethes Geburt“, sagt Susanne Dambruch, die für den Laden und das Büro zuständig ist. „Bei uns zahlte man in Franken, Gulden, Reichsmark, Mark und so weiter.“

In den Geschäftsräumen an der Frankfurter Straße hat die Firma bis heute ihren Sitz. „275 Jahre sind sowohl aus geschäftlicher als auch aus privater Sicht eine sehr lange Zeit. Wir sind stolz, das über so viele Generationen geschafft zu haben“, so Geschäftsführer Thomas Dambruch.

Familienunternehmen ist Seligenstädter Standort treu geblieben

Am 28. Juli 1748 gründete Johann Adam Dambruch den Handwerkerbetrieb als Spenglerei. Mehrere Generationen führten den Betrieb mit Ladengeschäft fort. Wo zunächst Haushaltswaren verkauft wurden, entstand später ein Elektrofachgeschäft. Der Fokus der Firma veränderte sich mit der Zeit: Zur Spenglerei kommt Ende des 19. Jahrhunderts die Elektroinstallation dazu, ab den 1950er-Jahren liegt der Schwerpunkt auf Elektroinstallation und Klempnerbetrieb beziehungsweise Sanitär. Als Thomas Dambruch die Firma 1998 von seinem Vater Heinrich übernimmt, wird sie zur heutigen „Elektro Dambruch GmbH“.

Die lange Tradition des Familienunternehmens wurde Thomas Dambruch und seiner Frau Susanne zum Jubiläum wieder vor Augen geführt, als sie sich die Zeit nahmen, sich mit der Historie der Firma auseinanderzusetzen. „Wir fanden Geschäftsbücher und Lohnzettel, die weit über 100 Jahre alt sind, Feldpostkarten aus dem Ersten Weltkrieg von Lehrlingen an ihren damaligen Meister, alte Fotos“, erzählt Susanne Dambruch.

Das Geschäft von Spenglermeister Adam Dambruch etwa um Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Zur Spenglerei kam mit ihm die Elektroinstallation dazu. © Privat

Seligenstädter Firma hat auch während zwei Weltkriegen weitergearbeitet

Zwei Weltkriege hat die Seligenstädter Firma überstanden. Die historischen Geschäftsbücher zeigen: Auch in Kriegszeiten hat das Unternehmen konstant weitergearbeitet. „In den Kriegsjahren gab es aber deutlich weniger Aufträge und in den Lohnbüchern sind keine familienfremden Namen mehr zu finden“, sagt der heutige Chef. Zwischen den beiden Kriegen habe die Firma immer mehr auf Elektroarbeiten gesetzt und offenbar sehr viele Aufträge gehabt. „Die Hyperinflation lässt sich in den Geschäftsbüchern auch nachvollziehen. So wurde im Jahr 1923 in Millionen und Milliarden bezahlt.“

Die vielen historischen Unterlagen, die nun zum Vorschein kamen, hätten Thomas und Susanne Dambruch gezeigt, „dass wir mit unserer Firma auch eine große Verantwortung tragen“.

Von 1748 bis heute ist die Firma ihrem Standort an der Frankfurter Straße in Seligenstadt treu geblieben. © Privat

Fachkräftemangel ist die größte Herausforderung

Dabei ging das berufliche Interesse von Thomas Dambruch vor seiner Zeit im Familienunternehmen noch in eine ganz andere Richtung: Garten- und Landschaftsbau war das, was den Teenager interessierte. „Allerdings war es in den 80er-Jahren einfach noch so, dass mein Vater bestimmt hat, dass ich bei ihm in die Lehre gehe und später die Firma von ihm übernehme. Da wurde nicht nach meinen Vorlieben gefragt“, erinnert er sich. „Zum Glück hat sich mit den Jahren gezeigt, dass mir das Elektrohandwerk liegt und auch Spaß macht.“ Ob die Firma auch in Zukunft in Familienhand bleibt, ist allerdings noch ungewiss. Die Zeiten, in denen das Geschäft „ungefragt“ an die nächste Generation übergeben wurde, seien definitiv vorbei, ist sich das Ehepaar Dambruch einig.

Herausforderungen gibt es dabei in naher und ferner Zukunft wohl mehr als genug. Zwar sind die Lieferengpässe durch die Corona-Pandemie überstanden, während des Krieges in der Ukraine komme es aber auch weiterhin teilweise noch dazu. Die größte Herausforderung sei und bleibe aber der Fachkräftemangel. „Auf Stellenanzeigen gibt es quasi keine Reaktion, und der Nachwuchs bleibt aus“, sagt Thomas Dambruch. In diesem Jahr könne man glücklicherweise wieder einen Auszubildenden begrüßen. Aber auch über Bewerbungen von Gesellen würde man sich freuen. Schließlich sei das Handwerk durchaus ein Beruf mit Zukunft. „Handwerk bedeutet für uns gleichzeitig Tradition und moderne Technik“, sagen die beiden. „Hier ist noch echte ‘Manpower’ gefragt und man kann das Handwerk nicht so leicht durch Roboter und Künstliche Intelligenz wegrationalisieren.“ Von der Politik wünschen sie sich daher mehr Anreize für eine Ausbildung im Handwerk. (Von Laura Oehl)