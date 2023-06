Jeep-Fahrer liefert sich Verfolgung mit bis zu 220 km/h quer durch Kreis Offenbach – Helikopter im Einsatz

Von: Erik Scharf

Teilen

Als der Drogentest ein positives Ergebnis auswies, zog ein Mann auf der A3 die gedankliche Notbremse. Bei seiner Flucht sorgte er für viel Gefahr und einigen Schaden.

Wiesbaden – Was als routinemäßige Kontrolle begann, ist Samstagnacht (3. Juni) mit einer besonders wilden Verfolgungsjagd durch drei Bundesländer geendet. Ein Mann flüchtet plötzlich und fuhr über die A3 durch Hessen, bis nach Bayern und wieder zurück, Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Was war passiert? In der Nacht zum Samstag soll der Mann mit seinem Jeep auf der A3 in Richtung Frankfurt mit seinem Auto in Schlangenlinien gefahren sein. Die Beamten der Polizei entdeckten das Auto an der Raststätte Medenbach in Wiesbaden. Der 50-Jährige habe im Wagen offenbar geschlafen und sei von den Polizisten geweckt worden. Einen Atemalkoholtest ließ er ebenso freiwillig über sich ergehen, wie einen Drogentest. Während der Alkoholtest negativ ausfiel, brachte der Drogentest ein positives Ergebnis.

Als ihm die Beamten das Ergebnis mitgeteilt hätten, sei der Mann ins Auto gesprungen und über einen Grünstreifen auf die A3 gerast. Ein Polizist erlitt der Meldung zufolge leichte Verletzungen, als er versucht habe, den Mann anzuhalten. Während der Fahrt habe der 50-Jährige Gegenstände aus dem Auto geworfen, wodurch ein Streifenwagen beschädigt worden sei, hieß es weiter. Ein Helikopter sei zeitweise aus der Luft im Einsatz gewesen, um den Jeep-Fahrer zu verfolgen.

Auf einem Rastplatz an der A3 Richtung Frankfurt beginnt eine wilde Verfolgungsjagd. © epd/Imago

Quer durch Hessen: Flucht mit bis zu 220 km/h vor der Polizei

Seine Flucht führten den Mann über die Grenze nach Bayern, wo er auf die B26 in Richtung Aschaffenburg abfuhr. Kurz darauf habe er es sich aber doch wieder anders überlegt. In Babenhausen (Kreis Darmstadt-DIeburg) wendete er, überfuhr mehrere rote Ampeln und fand in Seligenstadt (Kreis Offenbach) wieder den Weg auf die A3 in Richtung Köln, teilte die Polizei mit.

Während der Verfolgungsfahrt sei der Wagen mehrfach in den Gegenverkehr geraten, über mehrere rote Ampeln gefahren und mit einer Baustellenabsperrung kollidiert. Dabei seien Geschwindigkeiten von bis zu 220 Kilometer pro Stunde erreicht worden.

Als der Mann Rheinland-Pfalz erreichte, sei er von der Autobahn abgefahren und habe an einer Raststätte gehalten. Weil er sich dort einer Festnahme widersetzte, sei er leicht verletzt worden. Die Polizei fand nach eigenen Angaben eine kleine Menge Drogen in seinem Auto. Der Wagen und der Führerschein des Mannes wurden sichergestellt. (esa/dpa)

Erst kürzlich liefert sich ein Mann eine wilde Verfolgungsjagd über die A3 und das Rhein-Main-Gebiet.