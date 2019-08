Achtung Autofahrer! A3 wird am Samstag voll gesperrt

Vollsperrung der A3: Die Autobahn wird bei Seligenstadt am Samstag voll gesperrt. Das ist der Grund.

Update, 19.12 Uhr: Zur Zeit wird der Verkehr einseitig an der Brandstelle vorbeigeführt. Die Reinigungsarbeiten dort sollten bis etwa 20.30 Uhr andauern. Danach wird die Autobahn wieder freigegeben, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Allerdings wird die A3 am Samstagabend ab 19 Uhr erneut vollgesperrt, um die Autobahn wieder in Stand setzen zu lassen. Die Sperrung sol dann bis Sonntagmorgen um 6 Uhr andauern.

Update, 17.23 Uhr: Die A3 bei Seligenstadt in Richtung Würzburg ist nach wie vor teilweise gesperrt. Derzeit wird noch die Fahrbahn gereinigt, sagte ein Polizeisprecher. Die Reinigungsarbeiten hatten um 15 Uhr begonnen und sollten einige Stunden dauern. Die linke Spur ist frei. Es staut sich über mehrere Kilometer.

Update, 14.24 Uhr: Nach dem Lkw-Brand auf der A3 kommt es weiterhin zu Behinderungen. Bis etwa 18 Uhr ist die Autobahn teilweise gesperrt, sagte eine Polizeisprecherin. Der ausgebrannte Lkw sei mittlerweile geborgen.

Update, 11.29 Uhr: Nach dem Brand eines Lkw auf der A3 zwischen der Raststätte Weiskirchen und der Anschlussstelle Seligenstadt sind die beiden rechten Fahrstreifen immer noch gesperrt. Auf der linken Spur fließe der Verkehr an der Unfallstelle vorbei, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Trotzdem staut es sich noch auf mehreren Kilometern.

Die Sperrung werde bis in die Abendstunden andauern, sagte der Polizeisprecher. Die Bergung des Lkw nehme einige Zeit in Anspruch, außerdem müsse die Fahrbahndecke erneuert werden.

A3 bei Seligenstadt: Autobahn stundenlang gesperrt

Update, 8.33 Uhr: Aktuell staut sich der Verkehr auf rund elf Kilometern. Und noch ist völlig unklar, wie lange die Sperrung zwischen der Raststätte Weiskirchen und Seligenstadt (Offenbach) in Richtung Würzburg dauern wird. Die Polizei geht allerdings davon aus, dass die Aufräumarbeiten bis in den Nachmittag andauern werden.

Erstmeldung, 2. August, 7:53 Uhr: Seligenstadt - Aktuell ist die A3 in Richtung Süden zwischen der Raststätte Weiskirchen und Seligenstadt (Offenbach) gesperrt. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Lkw-Fahrer in der Nacht zum Freitag in Höhe einer Baustelle nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, in die Baustellenabsperrung geraten und dann auf die rechte Seite gekippt. Das Fahrzeug sei noch einige Meter weitergerutscht und in Brand geraten. Ein Beifahrer wurde leicht verletzt, der Fahrer blieb unverletzt.

Bilder: Unfall auf der A3 - Stau sorgt für starke Behinderungen Zur Fotostrecke

Unfall A3 zwischen Weiskirchen und Seligenstadt: Bergungsarbeiten ziehen sich hin

Die Untersuchungen zur Unfallursache laufen, nach Angaben des Polizeisprechers handelte es sich möglicherweise um einen technischen Defekt. Die Aufräumarbeiten dauerten am Freitagmorgen an, dem Sprecher zufolge ist unklar, wie lange die Vollsperrung noch dauern wird. Der Verkehr wird über Hanau umgeleitet.

Umleitungsempfehlung Richtung Süden: Ab Hanau über die U43 fahren. (tom/red/dpa)

