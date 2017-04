Abfallkörbe in Seligenstadt quellen über

Seligenstadt - Ein Armutszeugnis für unser Touristenstädtchen, andere sprechen gar von einer Schande. Von Michael Hofmann

Seit geraumer Zeit glänzt die Seligenstädter Innenstadt sonntags regelmäßig mit überquellenden Abfallkörben, die mehr an die berüchtigte New Yorker Bronx, denn an eine ambitionierte Kleinstadt mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten und tausenden von Tagestouristen erinnern. „Untragbar“, sagt auch Erste Stadträtin Claudia Bicherl, die als Dezernentin zwar zuständig, aber eigenen Angaben zufolge inzwischen völlig ohne die nötigen Mittel ist.

Vor zwei Jahren, so erzählt Erste Stadträtin Claudia Bicherl (CDU), habe sie als zuständige Dezernentin die sonntäglichen Leerungen der Abfallkörbe im Seligenstädter Innenstadtbereich eingeführt. Vor allem in den heißen Sommermonaten mit tausenden von Touristen und Radwanderern eine kluge Entscheidung. Mit der Ausführung war ein freiwilliger Mitarbeiter des Bauhofs bis zu seiner Rente betraut. Danach habe sie den Sonntagsjob an eine externe Firma vergeben müssen. Doch damit sei seit einiger Zeit Schluss. Trotz Budgetierungsfreiraum, den die doppische Haushaltsführung ja bekanntlich zulasse, habe sie keinerlei Mittel mehr für diese freiwillige Maßnahme, so Bicherl weiter. Angefangen habe alles im Vorfeld der Etatzusammenstellung 2017, als sie, wie auch andere Ämter, ihre Sparbereitschaft dokumentiert habe: 100.000 Euro habe sie als „streichbar“ eingereicht. Daraus seien aber schließlich „gegen meinen erbitterten Widerstand“ rund 250.000 Euro geworden.

Mit Blick auf die Pflichtausgaben ihres Ressorts (Straßenreinigung, Winterdienst, Bereitschaftszeiten) und die Tatsache, dass trotz gestiegener Anforderungen durch die Besiedlung neuer Baugebiete das Budget nicht erhöht worden sei, habe sie mangels freier Mittel den Zusatzservice schließlich streichen müssen. Und nicht nur den: Durch die im Budget Straßenreinigung zusammengestrichenen Mittel sei der Posten „Winterdienstkosten“ schon jetzt aufgebraucht. Höhepunkt war das vergangene Frühlingsmarkt-Wochenende, bei dem schon am Samstagabend die Abfallkörbe überquollen, auch am Mainufer. Dass bis Sonntag weiterer Unrat dazugestellt wurde, komplettiert das Tableau auf höchst unschöne Weise. Wer wollte, konnte sich noch am Montagvormittag ein Bild davon machen, auch auf dem Spielplatz unterhalb des Klostergartens.

Das Malheur trägt Bicherl keineswegs als großes Geheimnis in ihrem Herzen herum: Sie habe den Magistrat über die Situation längst informiert, sagte die Stadträtin bereits im Verlaufe der Stadtverordnetenversammlung am 27. März, als die harmlos anmutende Drucksache „Übertragung von Haushaltsresten“ zur Sprache kam. Eine seit vielen Jahren ohne jede Wortmeldung praktizierte Übung, die an jenem Abend völlig aus dem Fugen geriet. Obwohl der Magistrat den Transfer des in der Tat nicht unerheblichen Betrags von 3,6 Millionen Euro zuvor abgesegnet hatte, entzündete sich alsbald ein mächtiges Hausen und Stechen. Vor allem die CDU übte in der Person ihres Fraktionsvorsitzenden Joachim Bergmann harsche Kritik an Koalition, ihren Projekten (Westring) und Streichungen (Strom-GmbH), an Zahlen, einer kurzfristig überarbeiteten Version der Haushaltsreste-Vorlage und an der der „Vermüllung“ anheimfallenden Stadt. Dies sei dem auf Kante genähten Haushalt geschuldet, der mit der Maßgabe des Ausgleichs durch ein teilweise unverantwortliches Streichkonzert zustande gekommen sei. Vorzugsweise in Bicherls Dezernat. Ergo lehne die CDU die Vorlage ab.

Dies rief FWS-Fraktionschef Jürgen Kraft auf den Plan, der Bicherl vorhielt, sie habe keine Ahnung, wie man mit Budgetierung und Doppik umgehe, und ihr den Besuch eines entsprechenden Kurses empfahl. So stünden Mittel bei der Straßenreinigung - seit Jahren auf gleichem Level - durchaus für den Sonntagsdienst zur Verfügung: „Mann muss nur das Geld dort einsetzen, wo es nötig ist. Da liegt der Hund begraben.“ Ob aus Rücksicht auf die Dezernenten-Kollegin und deren „Hoheitsgebiet“ oder um nicht noch mehr Öl ins Feuer zu gießen: Ein Machtwort des Bürgermeisters blieb am Sitzungsabend aus. Dazu auch: „Viel Ärger und etwas ...“