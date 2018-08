Abschiebung: Kein glückliches Ende für Roma-Familie

Familie Dako: „Kein Härtefall“

+ © p Manuela und Elvis Dako - hier mit ihrer jüngsten Tochter Emmi - müssen morgen Seligenstadt verlassen. © p

Seligenstadt - Seit drei Jahren lebt die Roma-Familie Dako in Seligenstadt. Obwohl sich das Ehepaar mit drei Kindern gut eingelebt und integriert hat, wird sie am morgigen Donnerstag in ihr Herkunftsland Albanien abgeschoben. Von Oliver Signus