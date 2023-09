Abschied von Ferienspiel-Leiter Tom Heilos

Von: Michael Hofmann

Fast 40 Jahre städtische Kinder- und Jugendarbeit: Tom Heilos bereitet sich auf seinen Ruhestand vor. © p

Nach fast 40 Jahren städtischer Kinder- und Jugendarbeit geht Tom Heilos im Januar in den Ruhestand. Bereits jetzt verabschiedete er sich von den Seligenstädter Ferienspielen.

Seligenstadt – Zum Ende der Seligenstädter Ferienspiele unter dem Motto „Reise um die Welt“ nahm auch Tom Heilos Abschied, der das städtische Angebot nahezu von Beginn an begleitet und mitgeprägt hat. Der Amtsleiter Soziale Infrastruktur bereitet sich nach fast 40 Jahren städtischer Kinder- und Jugendarbeit auf seinen Ruhestand im Januar vor. „Die Regie für die Ferienspiele liegt im kommenden Sommer neben den beiden städtischen Jugendreferentinnen Katrin Nietgen und Sandy Sehnert auch in der Hand einer neuen Amtsleitung. Bewerbungen für diese Stelle sind aktuell möglich“, so Erster Stadtrat Michael Gerheim.

36 Jahre lang war Tom Heilos der führende Kopf des beliebten Betreuungsangebotes. Erlebt hat er in dieser Zeit vieles, das er künftig sehr vermissen wird: „Auch wenn es schon anstrengend ist, so gibt es beinahe nichts Schöneres als mit den Kindern zusammen Ferienspielabenteuer zu erleben, der Fantasie freien Lauf zu lassen und selbst wieder Kind zu werden“, so Heilos rückblickend.

Seligenstädter Ferienspiele immer weiterentwickelt

Dass sich das Angebot im Laufe der Jahre verändert und weiterentwickelt hat, ist selbstredend: Was gut gelaufen ist, wurde beibehalten, anderes verändert oder wieder verworfen. So hat sich im Laufe der Zeit ein organisatorischer Rahmen etabliert, der inhaltlich an das pädagogische Grundkonzept von Abenteuerspielplätzen oder Kinder- und Jugendfarmen als selbst gestaltbare Erlebnisräume angelehnt ist. 200 bis 250 Seligenstädter Kindern bieten die Ferienspiele jedes Jahr somit unabhängig von ihrer Herkunft, ob mit Handicap oder ohne, einen Sozialisationsort, an dem sie sich gemeinsam mit Gleichaltrigen ohne Leistungs- und Ergebnisdruck ausprobieren und spielerisch Erfahrungen sammeln können.

Besonders in Erinnerung bleiben werden Heilos die positiven Rückmeldungen der Eltern und die Freude der Kinder – insbesondere auch derer mit Handicap. „Der schönste Lohn von Eltern und Kindern ist für uns alle, wenn wir am letzten Tag beim Abschlussfest leuchtende Augen und lachende Gesichter sehen und hören, dass es den Kindern so viel Spaß gemacht hat, dass sie auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder dabei sein wollen.“

Heilos träumt weiter von Kinder- und Jugendfarm

Dass es im kommenden Jahr weiter geht, steht außer Frage. Lediglich das Wo und Wie ist offen. Aufgrund einer Baumaßnahme im städtischen Stadion werden die Ferienspiele gegebenenfalls auf ein anderes Gelände ausweichen müssen. Doch vielleicht erfüllt sich mit dieser neuen Herausforderung ein lange Zeit gehegter Wunsch des Diplom-Theologen Tom Heilos: „Eine Kinder- und Jugendfarm für Seligenstadt, das ist ein lang gehegter Traum, den ich leider in den 36 Jahren meiner Tätigkeit bei der Stadt nicht umsetzen konnte. Vielleicht ist ja jetzt die rechte Zeit dafür, und meine Nachfolgerinnen können ein solches Angebot auf einem ganz neuen Gelände realisieren.“ (mho)