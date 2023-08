Die Amateurfunker im Steinheimer Torturm und ihre Kontakte in die weite Welt

Von: Yvonne Fitzenberger

Paul Martin (vorn) setzt einen Funk per Morsen ab. Anska Jäger führt parallel das digitale Logbuch, in dem alle erfolgreichen Verbindungen notiert werden. © Fitzenberger, Yvonne

Bis zum Nordpol oder auch zum Mond funken die Mitglieder des DARC Ortsverband F38 Seligenstadt. Das Hobby verbindet Interesse an Naturwissenschaften mit Technik.

Seligenstadt – Zwischen das Rauschen des Funkgeräts drängen sich Piepstöne. Mal kurz, mal lang. Was auf das ungeübte Gehör willkürlich wirkt, ist für Paul Martin eine ganze Nachricht. Der 22-Jährige ist Mitglied der Seligenstädter Amateurfunker und nimmt über Funkgeräte Kontakt zu Personen weltweit auf. Seine bevorzugte Kommunikationsmethode ist das Morsen.

„Wenn man die Zeichen einmal gelernt hat, dann kann man mit anderen Eingeweihten gut kommunizieren“, sagt Martin. Er absolvierte 2020 den entsprechenden Morselehrgang, und hat sich nun darauf spezialisiert. Seine Funklizenz besitzt er bereits seit 2016 und darf Geräte selbst bauen.

Eine Lizenz? „Ja, es darf nicht jeder funken oder ein Funkgerät selbst bauen“, sagt Vorsitzender Jürgen Dutine. Nicht nur Funkgeräte benutzen Frequenzen. Auch Bluetoothgeräte, Wlan und Autoschlüssel oder auch der Funk von Flugzeugen haben eine bestimmte Frequenz, über die Informationen vermittelt werden.

Wolfgang Baake (rechts) und Jürgen Dutine basteln gemeinsam an Komponenten für ein Funkgerät. Technik und Wissenschaft sind zwei große Bereiche des Amateurfunks. © Fitzenberger, Yvonne

Gespräche nach Indien und Japan aus dem Keller heraus

Wer ungeübt im Bau oder in der Wahl der Frequenz ist, kann schnell mal die Verbindung von Autoschloss und -schlüssel stören.

Die Seligenstädter Amateurfunker haben die Erlaubnis der Bundesnetzagentur, selbst Geräte zu modifizieren oder auch neu zu bauen. Das gilt auch für Paul Martin. Der Jura-Student kann sich noch sehr gut daran erinnern, als er seinen ersten Bausatz fertig hatte und direkt einen Sprachkontakt mit einem anderen Funker aufgebaut hatte. Für ihn aufregend waren auch Kontakte, die er nach Indien und Japan aufbauen konnte.

Die erfolgreichen Verbindungen innerhalb und außerhalb von Deutschland – sei es über Sprache, Morsen oder über digitale Kommunikationswege – werden auf einer Art Postkarten, QSL-Karte genannt, notiert. Martin hat sich dazu bereit erklärt, diese Nachweise innerhalb der Station als QSL-Manager zu verwalten und an die Mitglieder weiterzugeben. Auf den Karten werden Datum, die koordinierte Weltzeit, kurz UTC, sowie die Frequenz und Qualität der Verbindung notiert. Fehlen darf auch das Rufzeichen nicht.

Martins Rufzeichen lautet DL7PM. „Das Zeichen wird von der Bundesnetzagentur vergeben“, erläutert er. DL ist eine Kennung für das Land, in dem der Funker registriert ist. Die anderen drei Stellen sind willkürlich. Jeder Amateurfunker weltweit hat eine eigene Kennung, mit der er registriert ist.

Auf QSL-Karten werden erfolgreiche Verbindungen notiert und wie ein Sammelobjekt zwischen den Funkern ausgetauscht. © Fitzenberger

Klingt wie Geheimsprache, ist aber keine

Die Mitglieder des Seligenstädter Ortsverbands des Deutschen Amateur-Radio-Clubs (DARC) funken gemeinsam aus dem Steinheimer Torturm mit Blick auf die Altstadt. Kein Wunder, dass auf ihrer QSL-Karte der ehemalige Seligenstädter Wehrturm abgebildet ist. Auch dieser hat ein Rufzeichen, DK0RA, das bei einem erfolgreichen Verbindungsaufbau ausgetauscht wird.

Was wie eine Geheimsprache klingt, ist keine. „Die Funkersprache muss öffentlich und für jeden zugänglich sein“, erläutert Anska Jäger, stellvertretender Vorsitzender. Auch das gebe die Bundesnetzagentur vor. Bei Sprechfunk sei die gängige Sprache Englisch, eine Reihe von Abkürzungen gehören ebenfalls dazu. „Fragt wer nach dem QTH, dann will er wissen, wo sich unser Standort befindet“, erläutert Paul Martin.

Zum Denkmaltag öffnen auch die Funker die Tür

Die Antwort kann dann mal sein, dass sich die Person an einem der Pole oder auf einer Raumstation befindet. „Unter Astronauten und bei Polarexpeditionen sind oft Amateurfunker dabei“, sagt Anska Jäger.

Wer selbst Interesse hat, sich mal an ein Funkgerät zu setzen, kann dies beispielsweise beim Tag des offenen Denkmals am 10. September tun. Auch bieten die Mitglieder zweimal im Jahr sogenannte Kids Days an, an denen Jungen und Mädchen unter Anleitung selbst basteln und funken dürfen. (Von Yvonne Fitzenberger)

Nicht nur Theorie Die Amateurfunker befassen sich in Theorie und auch Praxis mit physikalischen Vorgängen und Technik. Wer sich unter dem Dach des Torturms umschaut, sieht zahlreiche Drähte und sogar eine Antenne, die die Funker dort angebracht haben. Das Funken erfordert eine geringe Menge an Elektrizität und ist unabhängig von Netzanbietern. Damit ist es eine ökologische Art zu kommunizieren. Die Funker benutzen Frequenzen, die von anderen Geräten oder Telefonnetzen nicht verwendet werden. Jeder darf funken, soweit er eine Zulassung durch die Bundesnetzagentur hat. (Von Yvonne Fitzenberger)