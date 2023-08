Anti-Grünen-Plakat: Angeblich Seligenstädter Polizist beteiligt

Von: Michael Hofmann

Anti-Grünen-Plakat am Baugerüst des Ärztehauses in Klein-Krotzenburg: keine kommerzielle Werbeanlage. © Iding

Die Ereignisse um das Anti-Grünen-Plakat in Seligenstadt gehen weiter: Zwei Verdächtige wurden festgenommen, zwei weitere Banner hängen nun in Klein-Krotzenburg.

Seligenstadt/Hainburg – Eine nachgerade sensationelle Wende nimmt die ohnehin schon schillernde Geschichte des inzwischen hinlänglich bekannten Anti-Grünen-Plakats „Wir packen das Übel an der Wurzel“. Spielt ein Seligenstädter Polizist dabei eine dubiose Rolle?

Hatten Unbekannte das Provokationsbanner in der Nähe des Seligenstädter Hasenpfadkreisels zuletzt gleich zweimal zerschnitten, sodass die Konterfeis von sechs prominenten Grünen-Politikern verschwunden waren, so legte sich Karl Wolf (Hanau), dessen Firma „Peak of Switzerland“ für das Banner verantwortlich zeichnet, nach eigenen Angaben mit einigen Helfern dort in der Nacht zum Freitag auf die Lauer.

Kurz nach Mitternacht hat Wolfs Team zwei Verdächtige ausfindig gemacht und die Polizei verständigt, die nach kurzer Zeit mit zwei Fahrzeugen erschienen sei. Wolf spricht von „einer saftigen Anzeige“, zählt Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und ein Müllvergehen auf, denn die zerschnittenen Plakatreste seien liegengelassen worden.

Anti-Grünen-Plakat: Beschuldigter möglicherweise Polizist aus Seligenstadt

Da, so Karl Wolf weiter, einer der beiden Verdächtigen „ein Polizist aus Seligenstadt“ sei, werde es für diesen auch dienstrechtliche Konsequenzen geben.

Rudi Neu, Leiter der Kripo-Pressestelle in Offenbach, bestätigt den Vorgang in der Nacht zum Freitag im Grundsatz. Beschuldigter sei ein Mann aus Potsdam (51). Dabei gewesen sei auch ein Seligenstädter (50), doch mache die Polizei keine Angaben zu Berufen. Beim Seligenstädter, so Neu weiter, sei zudem „die Rolle unklar“, die dieser in der Geschichte spiele.

Was das Plakat selbst betrifft, so fanden sich inzwischen zumindest zwei neue Standorte: an einem Privatgebäude an der Seligenstädter Kapellenstraße sowie in zweifacher Ausfertigung am neuen Ärztehaus in Klein-Krotzenburg, direkt neben dem Hainburger Rathaus.

Großplakat: genehmigungspflichtig oder nicht?

Handelt es sich beim Aufstellen des Großplakats um eine gesetzeskonforme Aktion, oder hätten die Initiatoren eine Genehmigung einholen müssen? Diese Frage beantwortete Seligenstadts Erster Stadtrat Michael Gerheim so: Da das Plakat – im Falle des Hasenpfad-Standortes – auf privatem und nicht auf öffentlichem Grund hing, sei es über die „Gefahrenabwehrverordnung über das unbefugte Plakatieren, Beschriften, Bemalen und Besprühen von öffentlichen Flächen an öffentlichen Straßen sowie in öffentlichen Anlagen“ nicht zu beanstanden. Schließlich „wirkt das Plakat lediglich sichtbar in den öffentlichen Bereich hinein – da ist unser Ordnungsamt raus“. Da weder Hasenpfad noch Kapellenstraße zur Altstadt gehören, so Gerheim weiter, greife auch die Altstadtgestaltungssatzung hier nicht.

Allerdings könnte das Plakat auch an anderer Stelle beanstandet werden: Aufgrund seiner Größe ist womöglich eine baurechtliche Genehmigung erforderlich. Ob dem tatsächlich so ist, überprüft die Bauaufsicht des Kreises Offenbach – nun schon seit eineinhalb Wochen.

Dem Vernehmen nach steht der Kreis Offenbach dabei vor einem Dilemma: Denn wenn eine Genehmigung formal beantragt würde, muss er sie wohl befürworten. Schließlich handelt es sich beim Anti-Grünen-Plakat nicht um eine (genehmigungspflichtige) kommerzielle Werbeanlage. Da zudem auch keine Partei identifiziert werden kann, entfallen wohl mögliche Ablehnungsgründe. (Michael Hofmann)