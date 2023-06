Apotheken in Seligenstadt, Hainburg und Mainhausen bleiben zu

Von: Laura Oehl

Trotz voller Regale merkt auch Nicola Uffeln die Lieferengpässe bei Medikamenten: Täglich können 250 bestellte Artikel nicht geliefert werden. © Oehl

Die Apotheken in Seligenstadt, Mainhausen und Hainburg bleiben am Mittwoch wegen eines bundesweiten Protesttages geschlossen. Damit machen sie unter anderem auf Lieferengpässe und zu viel Bürokratie aufmerksam.

Ostkreis – Die Apotheken in Seligenstadt, Hainburg und Mainhausen bleiben am heutigen Mittwoch geschlossen. So wie in vielen anderen deutschen Orten auch. Ein Protest, mit dem die Apothekerinnen und Apotheker ein Zeichen an die Bundesregierung senden wollen.

„Wir haben noch nie gestreikt oder protestiert, aber jetzt ist ein Punkt erreicht, an dem wir auf die Probleme aufmerksam machen müssen“, sagt Nicola Uffeln, Inhaberin der Palatium-Apotheke in Seligenstadt und der Tannen-Apotheke in Zellhausen. Denn seit geraumer Zeit belasten die Apotheken gleich mehrere Probleme.

Seligenstädter Apothekerin: Lieferengpässe so massiv wie noch nie

Allen voran stehen noch immer die Lieferengpässe bei zahlreichen Arzneimitteln. Vor allem Schmerz- und Fiebersäfte für Kinder, Blutdruck- und Cholesterinmittel seien knapp. „Wir haben noch einige Säfte für Kinder auf Vorrat, aber es kann nichts geliefert werden“, sagt Nicola Uffeln. „Es kann nicht sein, dass Eltern mit einem fiebernden Kind von Apotheke zu Apotheke telefonieren müssen, um an einen Fiebersaft zu kommen.“

So massiv wie im Moment seien die Lieferprobleme noch nie gewesen, sagt die Apothekerin, die seit 1996 in ihrem Beruf arbeitet. Täglich bestelle sie mehr als 250 Artikel, die sie nicht bekomme. „Das kostet uns mehrere Stunden am Tag, weil wir ständig ein waches Auge haben müssen, um etwas zu bekommen oder eine Alternative zu finden, die wir den Ärzten dann für ein neues Rezept vorschlagen können.“

Apotheke in Seligenstadt: Bürokratie geht zulasten der Beratung

Zeit, die dann für die Beratung der Kunden in der Apotheke fehlt. Ein Aspekt, der die örtlichen Filialen gerade gegenüber der Online-Apotheken auszeichne. „Wir haben uns diesen Beruf ausgesucht, weil wir helfen wollen, aber es wird uns so schwer gemacht“, sagt Nicola Uffeln.

Einen Teil dazu trage auch die „aufgebauschte Bürokratie“ für Apothekerinnen und Apotheker bei. Über alles, was in der Apotheke passiert, müsse Protokoll geführt werden, erklärt Uffeln. Das koste viel Zeit. Vor allem dann, wenn beispielsweise bei der Herstellung einer Salbe nicht nur die Rezeptur dokumentiert werden müsse, sondern auch, dass die Tube für die Salbe geprüft wurde.

Seligenstädter Apothekerin: „Aufgebauschte Bürokratie“

Um Hilfsmittel wie Pen-Nadeln für Diabetiker oder Blutdruckmessgeräte herausgeben zu dürfen, müsse alle fünf Jahre eine sogenannte Präqualifizierung durchlaufen werden, bei der diverse Unterlagen gefragt sind. „Wir haben ein Hochschulstudium mit drei Staatsexamen und müssen einen Mietvertrag vorlegen, um ein Blutdruckmessgerät herausgeben zu dürfen“, schüttelt Uffeln den Kopf.

Mehrarbeit, die dadurch entstehe, werde nicht honoriert. Zudem sei das Honorar, das die Apotheken für jedes verschreibungspflichtige Medikament von den Krankenkassen bekommen seit zehn Jahren nicht gestiegen. Personal-, Betriebs- und Energiekosten sowie Inflation dagegen schon. „Die Lieferanten verlangen jetzt für jede Tour eine Energiepauschale“, nennt Nicola Uffeln einen weiteren Kostenpunkt.

Für viele Apotheken sei das existenzbedrohend. Schon jetzt ist die Anzahl der Apotheken in Deutschland mit weniger als 18 000 auf dem niedrigsten Stand seit 40 Jahren – Tendenz weiter sinkend. Laut der Bundesvereinigung Deutscher Apothekenverbände (ABDA) schließt bundesweit alle 17 Stunden eine Apotheke.

Kunden reagieren positiv auf Apotheken-Protest

Die Apotheker in Seligenstadt, Hainburg und Mainhausen wünschen sich daher, dass die Bundesregierung handelt. „Die Politik muss sich ändern, damit wir wirtschaftlich stabil und zukunftsorientiert arbeiten und unsere Beratung aufrecht erhalten können“, sagt Nicola Uffeln. Zum Protesttag wird es eine zentrale Kundgebung in Wiesbaden geben, an der sich die hessischen Apotheken beteiligen.

Seit zwei Wochen macht Nicola Uffeln mit ihrem Team bereits auf den Protesttag aufmerksam. Die Reaktionen der Kunden seien positiv gewesen: „Die meisten haben gesagt ‘Ihr habt recht, macht das’. Sie wissen zu schätzen, was wir für sie tun.“ (Von Laura Oehl)