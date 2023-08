Arbeiten auf Seligenstadts Wahrzeichen auf dem Main

Von: Laura Oehl

Mit zwei Joysticks steuert Fährmann Reinhard Bier die Fähre zwischen dem Seligenstädter und dem bayerischen Ufer über den Main. © Oehl

Seit 35 Jahren bringt Fährmann Reinhard Bier Passagiere von Seligenstadt ans andere Mainufer. Dabei hat er nicht nur brenzliche Situationen, sondern auch manch skurrilen Moment erlebt.

Seligenstadt – Es ruckelt und schwankt ein wenig, als die Fähre am Seligenstädter Mainufer absetzt und ihren Weg auf die bayerische Seite aufnimmt. Reinhard Bier sitzt am Steuer der „Stadt Seligenstadt“. Wo er früher noch an Rädern kurbelte, sind heute zwei Joysticks installiert. Mit minimalen Handbewegungen steuert Bier die Fähre an die gegenüberliegende Anlegestelle. „Mit der Fähre ist es wie mit einer Waage“, erklärt der Fährmann. „Ich kann mit den Joysticks genau austarieren, dass das Schiff gerade ist.“ Nach knapp einer Minute ist die Fahrt schon wieder vorbei.

Bereits seit 35 Jahren ist Reinhard Bier Fährmann in Seligenstadt. Bevor er auf die Fähre kam, arbeitete er als Zimmermann, auch in vielen Fachwerkhäusern der Seligenstädter Altstadt. „Nach 15 Jahren hatte ich ziemliche Rückenprobleme. Den ganzen Tag die Balken auf den Schultern zu tragen, ist anstrengend“, erinnert er sich. Als die Stadt 1989 einen Fährmann sucht, bewirbt er sich.

Seligenstädter Fährmann trägt große Verantwortung

Am Main und der Schifffahrt habe der Seligenstädter schon immer Interesse gehabt. „Als Jugendlicher bin ich schon häufig mit der Familie oder Freunden immer mal rüber nach Bayern gefahren“, so Bier. Den Beruf als Fährmann habe er sich daher gut vorstellen können. „Ich bin immer offen für alles, was nicht jeder macht“, sagt er.

Rund zwei Jahre fährt er zunächst als Matrose mit, kassiert und lernt das Fahren unter Aufsicht. Nach vielen Fahr- und Theoriestunden sowie einem Funklehrgang macht Bier schließlich den Fährführerschein.

Was man als Fährmann braucht? „Man sollte wassertauglich sein und nicht beim Fahren grün werden“, lacht er. Er trage aber auch eine große Verantwortung, immerhin transportiere er Menschen übers Wasser. „Wenn ein Schiff kommt, muss ich entscheiden, ob ich noch losfahre oder nicht. Die Menschen auf der Fähre sind ja kein Stückgut.“

Am Rosenmontag rund 6000 Menschen pro Stunde auf der Fähre

Wie viele Menschen täglich den Wasserweg zwischen den beiden Mainufern wählen, ist unterschiedlich. Früher habe er bis zu 800 Autos am Tag transportiert. „Wenn die Autobahn zu war, war das immer super“, erinnert er sich und lacht. Mit den neuen Fahrzeiten seien die Berufspendler weniger geworden. Vor allem Fußgänger und Radfahrer nutzen die Fähre jetzt. „Am Rosenmontag fahren wir durchschnittlich 6 000 Menschen in der Stunde nach Seligenstadt“, sagt Bier. Da gilt es, Ruhe zu bewahren.

Das gesamte Jahr über ist die Mainfähre „Stadt Seligenstadt“ der kurze Weg von Hessen nach Bayern für Auto- und Radfahrer sowie Fußgänger. © Yfi

Genauso wie dann, wenn es mal brenzlich wird. Einmal seien ihm beide Motoren ausgefallen, erzählt Bier. Knapp 200 Meter flussabwärts sei er abgetrieben worden. „Da stand dann kurz darauf die Feuerwehr am Ufer“, erinnert er sich. Für ihn und seinen Kollegen galt es auf der Fähre währenddessen nicht nur, das technische Problem zu lösen, sondern auch die Fahrgäste zu beruhigen.

Kontakt zu den Menschen macht Beruf für Seligenstädter Fährmann besonders

Nicht nur in solchen Momenten sei vor allem der Kontakt zu den Menschen das, was seinen Beruf so besonders mache, sagt Reinhard Bier. „Zu den täglichen Fahrgästen oder Berufspendlern hat sich in den vielen Jahren ein besonders freundliches und auch herzliches Verhältnis aufgebaut.“ Er habe auch schon Schülern bei den vergessenen Hausaufgaben geholfen.

Manche Begegnungen sind Reinhard Bier besonders in Erinnerung geblieben. Die Gruppe von Dudelsackspielern aus der Schweiz zum Beispiel, mit denen er kurzerhand auch ein paar Runden in der Flussmitte drehte. „Die haben auf der Fähre angefangen zu spielen. Da kommen mir jetzt noch ein paar Tränchen.“ Und auch der eine oder andere tierische Besucher hat Eindruck hinterlassen: „Hier war mal ein Zirkus mit seinen Tieren unterwegs, um Geld zu sammeln. Da kam dann ein Elefant auf die Fähre und hat sich auf die Hinterbeine gestellt und andere Kunststücke gemacht“, erzählt der Fährmann.

Das laufende Jahr ist das letzte, das Reinhard Bier als Fährmann auf der „Stadt Seligenstadt“ verbringt. Im Februar geht der 63-Jährige in den Ruhestand. „Ich würde den Beruf jederzeit wieder machen“, sagt er. Auf die Rente freut er sich dennoch. „Wir arbeiten ja auch am Wochenende und an Feiertagen, da leidet natürlich die Familie drunter“, so Bier. Die freie Zeit wolle er daher vor allem mit seinen Liebsten verbringen, sich am Wochenende mit Freunden treffen, ein wenig renovieren. „Einfach mal machen, was man möchte“, sagt, Reinhard Bier, das sei der Plan. (Von Laura Oehl)