Areal am Bahnhof: Schwierige Verhandlungen

Seligenstadt - Vor sechs Jahren hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, für das Gelände entlang des Bahnhofs einen Bebauungsplan aufzustellen. Eine Planung lasse immer noch auf sich warten lässt, moniert die CDU. Von Oliver Signus

Bürgermeister Dr. Daniell Bastian spricht indes von schwierigen Gesprächen und eine baldige Einigung. Die geplante Bebauung des Areals im Bereich des Seligenstädter Bahnhofs sorgte vor einigen Jahren für viel Wirbel. Anlieger formierten sich zu einer Bürgerinitiative, weil sie befürchteten, dass ihnen mehrstöckige Bauten vor die Nase gestellt würden, mancher brachte sogar den Begriff „Hochhaus“ ins Spiel.

+ Komplett umgestaltet könnte der Bahnhofsvorplatz in naher Zukunft werden. Die Kreisverkehrsgesellschaft will dort unter anderem einen Wendeplatz für ihre Busse. Im hinter dem Bahnhof gelegenen Teil der Eisenbahnstraße sollen Wohnungen entstehen. © sig Dass seit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, einen Bebauungsplan für das 9600 Quadratmeter Areal entlang der Eisenbahnstraße aufzustellen, sechs Jahre ohne zählbares Ergebnis vergangen sind, kritisiert nun die Seligenstädter CDU-Fraktion. Fraktionsvorsitzender Joachim Bergmann erinnert daran, dass das Parlament zuletzt vor zwei Jahren per Beschluss den Magistrat dazu aufgefordert habe, bei der Gesamtplanung des Bahnhofareals und bei den erforderlichen Gesprächen mit dem Eigentümer des Bahnhofs zu prüfen, wie eine zentrale Umsteigestelle für Busse und Anrufsammeltaxen sowie Haltemöglichkeiten für Touristenbusse eingeplant werden könnten. In den Gesprächen mit dem Eigentümer sollten die nötigen Flächen für die Umsetzung verhandelt werden. Auch sollte der Magistrat im Anschluss an die Verhandlungen eine Planung ausarbeiten und die Vorzugsvarianten zur Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vorlegen. „Bei der Planung sollte ein Minimum an Parkraumverlust berücksichtigt werden“, erläutert Bergmann den Beschluss. Auch müssten Fußgänger und Radfahrer aus Gründen der Sicherheit um den Bushaltepunkt geführt werden.

„Nach mehr als zwei Jahren Verhandlung hat Bürgermeister Dr. Bastian der Stadtverordnetenversammlung noch immer kein Ergebnis präsentiert. Zur Stärkung des ÖPNV ist es aber dringend erforderlich, endlich tätig zu werden“, unterstreicht Bergmann. Die CDU-Fraktion hat nun beantragt, dass der Magistrat einen Bericht über den Stand der Bauleitplanung und über das Ergebnis der Gespräche mit dem Eigentümer des Bahnhofs vorlegen soll.

Wesentlich komplizierter stellen sich die Verhandlungen aus Sicht von Bürgermeister Dr. Daniell Bastian dar. Denn in die Planungen seien nicht nur die Stadt und der Investor Karl Ludwig Toth, dem das Bahnhofsgebäude und Grundstücke gehören, involviert. Zu den Gesprächspartnern der Stadt zählen auch die Kreisverkehrsgesellschaft und die Deutsche Bahn. Es seien „sehr schwierige Gespräche“, sagt der Rathauschef, jeder habe seine eigenen Interessen. Er stellt aber einen baldigen Konsens in Aussicht. Die Stadt sei sich mit Investor und KVG mittlerweile einig, Klärungsbedarf gebe es hingegen noch mit der Bahn, der lediglich drei Prozent der genannten Fläche noch gehören. Der Stadt nennt 63 Prozent ihr Eigentum, Toth 34 Prozent.

Schwierig seien vor allem die Verhandlungen mit der KVG gewesen. Nachdem die Endhaltestellen für viele Busse von der Aschaffenburger Straße (in Höhe der evangelischen Kirche) an den Bahnhof verlegt wurde, sei dort ein umfangreicher Ausbau nötig. So fordere die KVG einen Buswendeplatz, für den viel Fläche benötigt werde. „Sonst müssten die Fahrer im Straßenverkehr wenden, das will die KVG nicht“, erläutert Bastian. Abstellmöglichkeiten für pausierende Busse - eine sogenannte Warteplatz-Station - sowie sanitäre Anlagen stehen ebenfalls auf der Wunschliste der KVG.

Bastian habe sich auch erhofft, dass die Verhandlungen schneller über die Bühne gehen, doch angesichts der komplexen Planung mit der Berücksichtigung vieler Interessen sei das nicht möglich gewesen. Der Rathauschef hofft nun, dass bald ein fertiger Entwurf für den Bebauungsplan vorliegt.