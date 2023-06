Auf der Suche nach guten Bildern in Seligenstadt

Stanislaw Chomicki (links) und Horst Müller sind seit vielen Jahren bei den

Seit mehr als 60 Jahren sind die Fotofreunde Seligenstadt in der Einhardstadt und ganz Deutschland mit ihren Kameras unterwegs. Zwei Mitglieder erzählen, worauf es für ein gutes Foto ankommt.

Seligenstadt – Inzwischen ist es keine Seltenheit mehr, eine gute Kamera in den Händen zu halten. Auch das Smartphone bietet mehrere Linsen für beispielsweise detaillierte Nahaufnahmen oder Weitwinkelfotos. Aber die Auflösung alleine macht noch kein gutes Bild. Was dazu gehört, damit befassen sich die Fotofreunde Seligenstadt seit mehr als 60 Jahren.

Der Himmel ist bewölkt, kein Sonnenstrahl kann durchdringen. Dadurch ist das Licht aber auch weich. „Das ist das perfekte Wetter für Porträtfotos“, sagt Horst Müller. Schon seit mehreren Jahrzehnten gehört Müller der Interessensgemeinschaft an. Sein Interesse an der Fotografie ist nicht nur Hobby, sondern auch Beruf. Einige Zeit lang fotografierte er beispielsweise für die Stadt.

Tageszeit und Licht spielen bei Motivsuche in Seligenstadt wichtige Rolle

Zusammen mit Stanislaw Chomicki ist er auf der Suche nach spannenden Motiven in der Einhardstadt. Dabei kommt es nicht nur darauf an, eine Kamera mit hoher Auflösung bei sich zu haben, sondern auf verschiedene Aspekte. So spielen zum Beispiel die Tageszeit und das Licht eine wichtige Rolle.

So kommt Müller noch einmal auf das Thema Porträts zurück: „Der Einfall des Lichtes kann harte Schatten erzeugen“, erläutert er und nennt Gruppenfotos an sonnigen Tagen als Beispiel. „Meist haben die Personen dann auf dem halben Gesicht einen Schatten und können die Augen nicht offen halten.“

Profi-Fotograf Stanislaw Chomicki zählt noch weitere Komponenten auf, die ein Bild beeinflussen: Winkel und Perspektive, der Ausschnitt, aber auch das Objektiv können aus ein und derselben Szene mehrere unterschiedliche Fotos entstehen lassen. „Die Kamera ist nur das Werkzeug, es kommt auf die Person dahinter an“, betont Chomicki.

Seit jeher präsentieren die

Analoge Fotografie wieder angesagt

Natürlich macht auch die Art der Kamera einen Unterschied. So besteht ihre Ausrüstung neben gängigen Spiegelreflexkameras auch aus analogen Fotoapparaten, die die Perspektive beispielsweise einschränken. Analoge Fotografie, so die beiden Experten, sei wieder angesagt. „Nach Corona wollen die Leute wieder etwas in den Händen halten“, sagt Müller. Es habe etwas Handwerkliches, mit einer Filmkamera zu fotografieren. „Analog hat etwas Besonderes an sich, damit kann nicht jeder fotografieren“, betonen die Experten.

Eine begrenzte Bilderzahl, keine Vorschau, die richtigen Einstellungen – Technikverständnis und viel Übung sind dabei wichtig, um ein gutes Ergebnis zu präsentieren.

Aber was bedeutet gut? „Wir besprechen während unserer Clubtreffen Fotos“, berichtet Müller. Bewertet werden die Werke dabei nach Aufbau, Verlauf und Farbgebung. „Die Bilder werden in gedruckter Form besprochen“, erläutert Müller. Erst dann sehe man die eigentliche Wirkung des Bildes. Dabei tauschen sich die Fotografen auch zum Thema Nachbearbeitung aus. „Heutzutage kann man Fotografie und Bildbearbeitung nicht mehr trennen“, sagt Müller. Die Zeiten haben sich geändert, so die beiden Fotofreunde.

Fotofreunde Seligenstadt: Passanten sind sensibler geworden

Geändert habe sich auch, wie Passanten auf die Fotografen reagieren. Früher habe es niemanden sehr gestört, wenn er – sei es auch nur als Beiwerk – auf einem Foto zu sehen war. Nun, in Zeiten des Internets, seien die Leute wesentlich sensibler geworden – Datenschutz und die (ungewollte) Verbreitung in beispielsweise sozialen Netzwerken beeinflussen dies.

Dennoch bietet gerade Seligenstadt genügend Motive und Ideen. Für Horst Müller ist beispielsweise der Klostergarten eine Quelle der Inspiration. Für Stanislaw Chomicki hingegen gibt es so etwas wie ein „Kreatief“ gar nicht. Dabei helfen sicherlich auch die Aktivitäten der Interessensgemeinschaft: „Foto-Blind-Dates“, Bildbearbeitungswettbewerbe oder Jahresausflüge sorgen immer wieder für neuen Input.

Wer sich für Fotografie interessiert und selbst gerne tiefer in das Hobby einsteigen möchte, kann an den Monatstreffen der Fotofreunde Seligenstadt teilnehmen. Auch Gäste außerhalb Seligenstadts sind willkommen. Die Fotofreunde treffen sich jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat zum Clubabend oder Fototalk. Beginn ist um 19.30 Uhr im Hans-Memling-Haus neben der Basilika. Die Fotofreunde bitten um eine vorherige Anmeldung über das Kontaktformular auf der Webseite. (Von Yvonne Fitzenberger)