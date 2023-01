Zirkus-Chef über Tierversorgung: „Wir sind jeden Tag wegen Futter unterwegs“

Von: Vincent Büssow

Zirkusbetreiber in sechster Generation ist Freddy Ortmann (rechts) vom Circus Rolina. Sein Sohn Andy betreut vor allem die Tiershows des Zirkus. © vbu

Der Circus Rolina überwintert in Seligenstadt. Viel Aufwand steckt der Betreiber in das Tierwohl, sagt er. Besucher empfängt der Zirkus im eigenen Streichelzoo.

Seligenstadt – Klein-Welzheim hat seit Kurzem ein paar neue Einwohner: Auf dem Festplatz an der Großwelzheimer Straße tummeln sich Kamele, Antilopen, Lamas und weitere Exoten. Außerdem mit dabei: die Familie Ortmann, die als „Circus Rolina“ durch das Land reist. Bis Ende Februar wollen die Betreiber in Seligenstadt überwintern, bevor es mit den Aufführungen weitergeht. In der Zwischenzeit gibt es aber einiges zu tun – auch für interessierte Mitbürger.

Zirkus in Seligenstadt: Trockenheit der vergangenen Jahre ein Problem

„Wir hatten vorher einen Wiesenplatz, aber durch den vielen Regen war alles durchnässt und weich“, berichtet Freddy Ortmann. Der Zirkusbetreiber in sechster Generation ist glücklich darüber, jetzt festen Boden unter den Füßen zu haben. Auf dem Festplatz stehen die Tiere im Trockenen. Zum Auslaufen hat der Nachbar Koppeln zur Verfügung gestellt. Dennoch ist die Winterpause eine schwierige Zeit für den Familienbetrieb.

„Wir sind jeden Tag wegen Futter unterwegs“, sagt Ortmann. Die jüngste Errungenschaft, eine große Anhängerladung Heuballen mitten auf dem Platz, habe ein lokaler Landwirt zu einem vergünstigten Preis verkauft. Ortmann hofft auf weitere solcher Angebote. Die Trockenheit der vergangenen Jahre sei ein Problem für den Zirkus gewesen, da Bauern weniger Heu und Stroh abgeben konnten.

Neben der Futtersuche steht die Vorbereitung der nächsten Zirkussaison sowie die Pflege der Tiere auf dem Winterplan. Um sieben Uhr stehen die Betreiber morgens im Stall. Feierabend werde manchmal erst um zehn gemacht. „Je nachdem, was zu tun ist“, sagt Ortmann. „Man muss für die Tiere da sein.“

Hunger auf Heu haben auch die Zebras des Circus Rolina. Zirkus-Chef Freddy Ortmann sagt: „Wir sind jeden Tag wegen Futter unterwegs.“ Vor Kurzem kaufte er Stroh bei einem Landwirt, der ihm mit einem vergünstigten Preis entgegengekommen war – auf solche Angebote hofft der Betreiber. © yfi

Zirkus in Seligenstadt: Streichelzoo auf dem Festplatz öffnet jeden Tag

Das Tierwohl ist dem Betreiber generell eine wichtige Angelegenheit. Detailliert zählt er auf, welche Annehmlichkeiten den Vierbeinern im Circus Rolina geboten werden: Rotlichtlampen, Heizungen, Auslauf. Dazu kommen regelmäßige Untersuchungen. Auch auf das Sozialverhalten werde geachtet. So seien zwei Emus aus dem Programm genommen und auf einen Vogelhof gebracht worden, als eines der Tiere zu alt wurde. „Einzelhaltung wollen wir nicht. Tiere sind immer in Gruppen.“

Dennoch zählen viele Exoten auf dem Festplatz in Klein-Welzheim zu Arten, die laut Tierschutzorganisationen nicht für den Zirkusbetrieb geeignet sind. Insbesondere die vielen Ortswechsel sollen den Tieren zusetzen. Freddy Ortmann findet es vielmehr schade, dass Zirkus mit Tieren immer schwieriger wird, und vor allem „die Kinder den Bezug zu den Tieren verlieren.“

Für die Haltung habe er eine unbefristete Genehmigung. Wer sich selbst ein Bild von dem Lager machen will, ist vom Zirkus dazu eingeladen. Der Streichelzoo auf dem Festplatz öffnet jeden Tag – auch Popcorn gibt es. Spenden fließen in das Tierfutter-Budget, sagt Ortmann. Ob nach der Winterpause eine Aufführung in Seligenstadt folgt, steht noch nicht fest – die Gespräche laufen. (Von Vincent Büssow)

Öffnungszeiten Streichelzoo Circus Rolina; Festplatz Klein-Welzheim, Großwelzheimer Straße. Geöffnet montags bis freitags von 13 bis 17 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Eintritt frei, Anmeldung nicht nötig. Landwirte, die günstig Stroh oder Heu zu verkaufen haben, können sich bei Zirkusbetreiber Freddy Ortmann unter z 0157 30724419 melden.