Ein Stück Seligenstadt in Kanada

Von: Laura Oehl

Teilen

Seligenstädterin Michelle Koch ist nach Kanada ausgewandert und hat die Einhardstadt am Arktischen Ozean mit einem Aufkleber verewigt. © Privat

Auswanderin Michelle Koch lebt seit Mai in Kanada. Nun hat sie ihre Heimatstadt Seligenstadt am Arktischen Ozean verewigt.

Seligenstadt/Whitehorse – Zwischen vielen bunten Stickern aus aller Welt auf der Rückseite eines Schildes im hohen kanadischen Norden klebt seit Kurzem auch ein Aufkleber aus Seligenstadt. Dort hingeklebt hat ihn die 27-jährige Michelle Koch – ehemalige Seligenstädterin, die im Mai nach Kanada ausgewandert ist. Dafür reiste sie mit dem Auto von ihrer neuen Heimatstadt Whitehorse im kanadischen Territorium Yukon rund 1 380 Kilometer über den nördlichen Polarkreis bis zum Arktischen Ozean.

„Als ich im Frühling dieses Jahres in den Yukon ausgewandert bin, habe ich mir fest vorgenommen, Seligenstadt an einem ganz besonderen Ort zu verewigen“, erzählt Michelle Koch. Seit vier Monaten lebt sie zur Untermiete bei einer kanadischen Familie. Solange sie nur ein Arbeitsvisum, aber noch keine permanente Aufenthaltsgenehmigung hat, wolle sie – abgesehen von einem Auto – erst einmal keine großen Ausgaben und Anschaffungen haben, sagt sie. Während eines Work-and-Travel-Aufenthalts im vergangenen Jahr habe sie ihr Herz an den Yukon und dessen Hauptstadt Whitehorse verloren. „Hier fand ich, was mir in Deutschland immer fehlte, weite Landschaften und Freiheiten, die es in Deutschland so gar nicht gibt“, so die 27-Jährige. Im Mai beschloss sie, ihr Glück in der 34 000-Einwohner-Stadt zu versuchen.

Mit dem One-Way-Ticket von Seligenstadt nach Kanada

Zu Hause in Seligenstadt war Michelle Koch bei der TGS und besonders in der Fastnacht aktiv, arbeitete als Team-Assistenz bei einer Baufirma in Offenbach. Irgendwann kündigte sie Job und Wohnung und kaufte sich ein One-Way-Ticket nach Kanada.

An ihrer neuen Heimat schätzt Koch nicht nur den „lässigen Lifestyle“ und die Freundlichkeit der Menschen, sondern vor allem die Vielfalt der Metropole: Von der multikulturellen, modernen Stadt brauche es nur fünf Minuten bis „mitten ins Nirgendwo“. „Wälder so weit das Auge reicht und keine Menschenseele weit und breit. Man nennt Whitehorse nicht umsonst die 'Wilderness City', denn es gibt schier unbegrenzte Outdoor-Möglichkeiten und ist ein wahrer Abenteuerspielplatz für Groß und Klein“, beschreibt Michelle Koch ihre Begeisterung für Whitehorse.

Der kleine Ort Tuktoyaktuk ist das letzte befahrbare Dorf auf dem Weg zum Arktischen Ozean in Kanada – er war das Ziel von Michelle Koch. © Privat

Zweitägige Reise mit Seligenstadt-Aufkleber

Ihre deutsche Heimatstadt wollte sie dennoch an einem anderen Ort verewigen. Gemeinsam mit einer Freundin machte sich Michelle Koch auf zu einer zweitägigen Fahrt in Richtung Norden. Das Ziel: das Ende der Straße. „Wortwörtlich“, sagt Koch. „Es ist die einzige Straße an den Arktischen Ozean von Nordamerika aus, sonst ist er nur mit Boot oder Flugzeug erreichbar.“ Auf dem größtenteils geschotterten Dempster Highway überqueren sie bei Kilometer 405 den nördlichen Polarkreis – im Besucherzentrum in Inuvik gibt es dafür sogar ein Zertifikat.

Die zweitägige Reise endet im letzten befahrbaren Dorf, Tuktoyaktuk. „Hier leben hauptsächlich einheimische Inuit und ein paar Wetterforscher“, erzählt Michelle Koch. Und es gibt ein besonderes Schild: Was vorn nur blauen Untergrund und die weiße Aufschrift „Arctic Ocean“ (Arktischer Ozean) zeigt, ist auf der Rückseite eine Sammlung an Andenken. Vor einiger Zeit habe sie davon ein Foto gesehen und gedacht: „Da gehört ein Seligenstadt-Aufkleber dran!“ Und genau dort klebte Michelle Koch den blauen Aufkleber mit der Silhouette der Seligenstädter Wahrzeichen auch hin. „In diesem Moment habe ich mich ganz nah an Zuhause gefühlt, wo ich doch so weit weg war.“

So ist Seligenstadt nun auch am Rande eines kleinen kanadischen Dorfs in rund 6 300 Kilometer Luftlinie Entfernung zu finden. „Wäre doch lustig, wenn jemand den Seligenstadt-Sticker erkennt, schmunzeln muss und sich fragt, wer um alles in der Welt ihn dort platziert hat“, sagt Michelle Koch. (Von Laura Oehl)