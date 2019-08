A3 bis in den Nachmittag voll gesperrt - kilometerlanger Stau

Unfall auf der A3: Ein Lkw fängt in einer Baustelle Feuer. Die A3 wird für Stunden gesperrt sein.

Update, 8.33 Uhr: Aktuell staut sich der Verkehr auf rund elf Kilometern. Und noch ist völlig unklar, wie lange die Sperrung zwischen Offenbach in Richtung Würzburg dauern wird. Die Polizei geht allerdings davon aus, dass die Aufräumarbeiten bis in den Nachmittag andauern werden.

Erstmeldung, 2. August, 7:53 Uhr: Seligenstadt - Aktuell ist die A3 in Richtung Süden ist zwischen der Raststätte Weiskirchen und Seligenstadt (Offenbach) im gesperrt. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Lkw-Fahrer in der Nacht zum Freitag in Höhe einer Baustelle nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, in die Baustellenabsperrung geraten und dann auf die rechte Seite gekippt. Das Fahrzeug sei noch einige Meter weitergerutscht und in Brand geraten. Ein Beifahrer wurde leicht verletzt, der Fahrer blieb unverletzt.

Unfall A3 zwischen Weiskirchen und Seligenstadt: Bergungsarbeiten ziehen sich hin

Die Untersuchungen zur Unfallursache laufen, nach Angaben des Polizeisprechers handelte es sich möglicherweise um einen technischen Defekt. Die Aufräumarbeiten dauerten am Freitagmorgen an, dem Sprecher zufolge ist unklar, wie lange die Vollsperrung noch dauern wird. Der Verkehr wird über Hanau umgeleitet.

Umleitungsempfehlung Richtung Süden: Ab Hanau über die U43 fahren. (red/dpa)

