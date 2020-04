So funktioniert das Einkaufen mit Schutzmaske in Seligenstadt

„Bei mir im Laden steckt sich keiner an“

+ © Fotos: Hampe Nur noch mit Maske berät Louisa Bormann in ihrer Boutique Cactus. © Fotos: Hampe

Für die Kunden des Seligenstädter Einzelhandels ist die Maskenpflicht kein Problem. Wir haben uns in Seligenstadt am ersten Tag des allgemeinen Vermummungsgebots in der Corona-Krise umgehört.