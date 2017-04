Besuch auf dem Frühlingsmarkt

Seligenstadt - Die Einhardstadt, wie sie leibt und lebt: Kaum kündigen sich nennenswerte Wochenend-Aktivitäten an, schon wimmelt es auf dem Marktplatz und auf den Gassen.

Frühlingsmarkt-Feeling hatte der Gewerbeverein ausgegeben und damit, von den Schutzheiligen Petrus und Marcellinus überwiegend mit Sonnenschein verwöhnt, neben Einheimische auch reichlich Auswärtige erreicht: Ausflügler, Radler und Bayernbesuch, mit der Fähre „riebergemacht“. Ergo herrschte stattlicher Betrieb allenthalben - in den Straßencafés und an Biergartengarnituren, reges Begutachten an den Ständen und in den Geschäften und Geschiebe uff de Gass. Weil bummeln und babbeln hungrig machen, hatten die Grill- und Schmankerl-Stationen reichlich zu tun.

„Neddemal so teuer“ urteilte eine Mittvierzigerin mit grünem Daumen, als sie Gartendeko-Tiere aller Art, auf dem Boden sinnig drapiert, als mögliche „Zutaten“ des heimischen Anbauparadieses begutachtete. Ihre etwa gleichaltrige Begleiterin machte sich schon mal auf die „Sch-Tour“, wie sie kurz ankündigte: Schuhe, Schokolade, Schmuck, Schenkartikel, Schmankerl, (Mode-)Schauen (l. ) als Höhepunkte. Weiter vorn gibt’s auch Schmiedearbeiten.

Damit ergänzen wir ungefragt die Sch-Liste, weil uns die Exponate Robert Neubauers ebenso wie Gärtner Löwers fahrbarer Oliverbaum (M. ) auf dem Marktplatz in ihren Bann ziehen. Alles Käse? Nur beim Fachbetrieb Elisenhof. Probieren? Erwünscht. Weiter geht’s in der Abteilung Leckeres: Köhler-Küsse, Weine, Bonbons, frischer Fisch, Pizza. Für Männer dann ein Muss-Parcours: Auto-Schau, Fahrrad-, Foto- und Energie-News sowie Torwandwerfen bei der TGS und Fitness-Update bei Vita Nova. „Wannsde net laafe willst, kimmste in de Baggi“, tadelt ein Vater seinen bockigen Sohn. Als dieser das Kinderkarussell auf dem Marktplatz sieht, ist‘s vorbei mit der Revolte: „Vati, Vati, bitte, bitte. . . “ (mho)