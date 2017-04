Lkw bleibt an Unterführung hängen

Seligenstadt - Der 65-jähriger Fahrer eines Lasters will auf seinem Weg bei Seligenstadt die Eisenbahnunterführung nutzen. Allerdings vergisst er, dass er die Lastarme noch ausgefahren hat.

Der Lasterfahrer ist am Montagmorgen bei Seligenstadt unterwegs. Laut Polizei will er dann die Eisenbahnunterführung nutzen. Weil er allerdings vor Fahrtantritt vergessen hat, die Lastarme seiner Containerbrücke abzusenken, bleibt sein Fahrzeug mit „erhobenen Armen“ am Brückenaufbau hängen. Der Lkw stoppt abrupt, der 9-Tonner stellt sich vorne auf und kracht mit der Fahrerkabine außerdem an die Decke der Unterführung.

Der 65-jährige Fahrer bleibt bei dem Vorfall laut Polizei unverletzt. An Brücke und Laster entsteht allerdings ein Schaden von rund 14.000 Euro. Während der Unfallaufnahme durch die Beamten und der Untersuchung der Unterführung wird der Straßen- und Bahnverkehr für rund eine Stunde gestoppt. (jo)

Bilder: Mann stirbt nach schwerem Unfall bei Oberursel Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa