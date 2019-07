Täglich 40 Kubik Gießwasser

Bodensprinkler und Wassersäcke kommen zum Einsatz, damit Pflanzen in öffentlichen Anlagen bei diesen tropischen Temperaturen nicht verdursten. 40 Kubikmeter Gießwasser benötigen die Gärtner täglich im Klostergarten. In Mainhausen können Baumpaten beim Bewässern helfen.

Seligenstadt/Mainhausen – Mit Bodensprinkler, Regner, Sprühlanzen und Wassersäcken helfen die Gärtner den Bäumen und Pflanzungen in der Seligenstädter Klosteranlage, die Sommerhitze zu überstehen. „Pflanzen kann man sogar erziehen, sich den hohen Temperaturen zu stellen“, erläutert Chefgärtner Uwe Krienke. „Wir geben nur soviel Wasser, um sie am Leben zu erhalten. Sie verstehen, sich den geänderten Bedingungen anzupassen, und reduzieren einfach das Wachstum.“

+ Auch die Mitarbeiter des Bauhofs in Mainhausen nutzen Wassersäcke zum Bewässern der Bäume. Foto: p

Mittlerweile sind die meisten Beete und Rabatte im Konvent- und Apothekergarten mit fein dosierbaren Bodensprinklern ausgestattet, die vor allem nachts dreimal in der Woche für eine Stunde aktiviert werden. „Nachts bleibt die Feuchtigkeit länger erhalten, weil sie nicht so schnell verdunstet.“ Sprühlanzen kommen tagsüber vor allem unter den Bäumen im Mühlgarten zum Einsatz, um im Schatten des Kronendachs das Wurzelwerk zu befeuchten. Bei den großen Kübelpflanzen setzen Krienke und seine Mitarbeiter Wassersäcke ein. Ihr Fassungsvermögen von etwa 80 Litern geben sie tropfenweise über einen Zeitraum von mehren Stunden in den Bottich ab. Den täglichen Bedarf von rund 40 Kubikmetern Gießwasser liefern Brunnen und Zisternen auf dem Klosterareal.

Über einen Tipp aus dem Kollegenkreis hat Krienke sich jetzt einen Gießzusatz beschafft, mit dessen Hilfe sich der Wassereinsatz um bis zu 30 Prozent reduzieren lässt. „Der sogenannte Benetzungsstoff H2gro Liquid bindet die Feuchtigkeit länger in der Erde um das Wurzelwerk der Pflanze.“

In diesem Zusammenhang empfiehlt der Chefgärtner allen Rasenliebhabern, im Hochsommer nicht jeden Tag, sondern bei ausbleibendem Niederschlag nur einmal kräftig in der Woche zu wässern.

Der Erfolg für die Pflege der Klosteranlage zeigt sich nicht zuletzt auch bei den steigenden Besucherzahlen. Im vergangenen Jahr pilgerten rund 700 000 Menschen durch Konventgarten und Klosterhof. Von Januar bis April 2019 waren es schon mehr als 120 000. Täglich passieren im Durchschnitt zwischen 2000 und 2200 Besucher die elektronischen Zähleinrichtungen der barocken Gartenanlage.

+ Sprühlanzen unter den Baumkronen spenden Feuchtigkeit für das Wurzelwerk. Foto: paw

Auch in der Gemeinde Mainhausen wird mit dem Wassersack gewässert, damit vor allem neugepflanzte Alleebäume über die Sommermonate gut versorgt sind. „Gerade junge und frisch gepflanzte Bäume brauchen in der ersten Zeit viel Wasser, da die Wurzeln noch nicht tief genug greifen, um die Pflanzen selbst zu versorgen“, erklärt Bürgermeisterin Ruth Disser. Der Wassersack empfiehlt sich, da die Bewässerung mit Gießkanne und Schlauch die Wurzeln häufig nicht erreicht, sondern an der Oberfläche bleibt. Der Sack gibt das Wasser in kleinen Mengen über sechs bis acht Stunden ab und garantiert, dass das Erdreich das Wasser auch aufnimmt und die Wurzeln versorgt. „Würde man die Bäume einfach gießen, würde ein Großteil des Wassers einfach wegfließen, ungenutzt verdunsten und somit gar nicht bis zu den Wurzeln vordringen.“ Die Maßnahme bedeute natürlich auch eine Zeitersparnis für die Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofs.

Darüber hinaus besteht in Mainhausen seit mehreren Jahren die Möglichkeit, eine Baumpatenschaft zu übernehmen. Interessierte Bürger können sich bei der Gemeinde Mainhausen melden. Unterstützt wird die Patenschaft durch eine jährliche Gutschrift von drei Kubikmetern Wasser/Abwasser. Weitere Informationen gibt es beim Umweltamt, z 06182 8900-64 oder per Mail an h.gast@ mainhausen.de.

paw/kd