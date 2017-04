LG wartet seit acht Jahren auf Stadionausbau

Unvollendetes Stadion an der Zellhäuser Straße in Seligenstadt: Die LG verweist auf ihre Erfolge und ihr Organisationstalent bei Veranstaltungen. In Schreiben an die Fraktionen werben LG-Chef Paul Gast und Co für den Ausbau.

Seligenstadt - Einen ungewöhnlichen Staffellauf absolvieren derzeit die Verantwortlichen der LG Seligenstadt. Von Michael Hofmann

In Schreiben an/Gesprächen mit sämtlichen Parlamentsfraktionen heben Vorsitzender Paul Gast und sein Marketing-Experte Ralf Dellert nicht nur den hervorragenden Ruf als Leichtathletik-Talentschmiede hervor, sie betonen zudem: „Wir sind gute Botschafter für Seligenstadt“. Passt schlecht zum unvollendeten Stadion: Dessen zweiter Bauabschnitt lässt seit acht Jahren auf sich warten.

Die LG Seligenstadt sieht dringenden Handlungsbedarf bei der Umsetzung des zweiten Bauabschnittes des Stadions an der Zellhäuser Straße: „Hierzu ist es nötig, gemeinsam durch Eigenleistungen und Unterstützung der öffentlichen Hand die Durchführung dieses Projektes zeitnah zu realisieren“, bringt es Paul Gast auf den Punkt. In einem Gespräch hätten Bürgermeister Dr. Daniell Bastian und Erste Stadträtin Claudia Bicherl im Februar ihre Unterstützung für die endgültige Umsetzung des zweiten Abschnitts zugesichert. Dieser Tage weisen LG-Chef Gast und sein Marketing-Vorstand Ralf Dellert auch die Fraktionen auf ihr Anliegen und dessen Dringlichkeit hin: Fertigstellung am besten spätestens im Herbst, „alle planerischen Vorarbeiten sind abgeschlossen, nun fehlt nur noch der politische Wille zur Realisierung.“ Die Kosten betragen nach Gasts Angaben insgesamt etwa 500.000 Euro.

Im September 2008 wurde die Kunststoff-Sportanlage im Stadion an der Zellhäuser Straße eingeweiht. Schon damals, so Gast weiter, sei klargewesen, „dass ein zweiter Bauabschnitt folgen muss. Dies wurde durch die lokalen Parteien auch zugesagt.“ Die Kosten lagen damals bei etwa 1,4 Millionen Euro. Doch nach fünf Jahren gab es lediglich Dribbelschritte: Im März 2013 folgten Gespräche mit der damaligen Bürgermeisterin Dagmar B. Nonn-Adams, Sportkreischef Peter Dinkel und Manfred Deutschbein (Sportfreunde), die in einen Bericht samt Kostenschätzung an den Magistrat mündeten. Man einigte sich zuerst auf die notwendige Sanierung der Sanitärräume auf dem Sportfreunde-Gelände, danach sollten die Stadion-Investitionen zügig in Angriff genommen werden. Im April 2015 entwickelte die LG eine eigene, kostengünstige Variante für das Funktionsgebäude, eine Kostenschätzung folgte im Januar 2016. Weiter ging’s erst am 23. Februar 2017, als Planungskosten in den Haushalt 2017 übertragen wurden. Nach einem Treffen mit Bürgermeister Bastian und Sportamtsleiter Andreas Frech sei vereinbart worden, „dass die Planung zu Ende geführt wird. Danach soll beschlossen werden, wie eine zügige Umsetzung ermöglicht werden kann“, erinnert sich Gast.

Die LG-Führung beruft sich darauf, dass sie weithin als Talentschmiede geschätzt ist und im Vorjahr als bester Nachwuchsverein Hessens ausgezeichnet wurde. Zudem seien die Sportler „gute Botschafter für Seligenstadt“. Die nachhaltige Sicherung des Leistungsniveaus könne aber nur durch den Ausbau des Stadions weiter gewährleistet werden. Bekanntlich, so werben Gast und Co im Schreiben an die Parteien, habe die LG Seligenstadt erst kürzlich ihre organisatorischen Fähigkeiten nachdrücklich unter Beweis gestellt: So sei die 18. Schulolympiade mit 326 Kindern zwischen sieben und elf Jahren „bestens und zeitplangerecht abgewickelt worden. Dies galt auch für zwei Hessenmeisterschaften und mehrere Regionalmeisterschaften im Stadion.“

Um auch die Austragung größerer regionaler oder auch nationaler Sportveranstaltungen zu ermöglichen, seien eben einige Maßnahmen erforderlich: Demnach benötigen die Leichtathleten ein professionell ausgestattetes Wettkampfbüro und eine Tribüne - im Gespräch sind 70 Meter auf der Zielgeraden. Mit überdachter Tribüne sei das Stadion bei Hitze oder starkem Regen deutlich besser nutzbar. „Natürlich auch für die Fußballer und Faustballer." Ferner benötigten die Athleten einen separaten Kraftraum, um mit Hilfe von kombinierten Trainingseinheiten die Effektivität des Trainings deutlich zu steigern.