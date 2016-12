Gute Nachricht für Kernstadt und Welzheim, Sonderfall Froschhausen

Breitband-Diskussion:

+ © dpa Ein Verteilerpunkt, an dem zahlreiche Glasfaserkabel zusammenlaufen. © dpa

Ostkreis - Licht am Ende des Breitband-Tunnels. Nach der Unterzeichnung einer entsprechenden Absichtserklärung mit der Telekom im Beisein zahlreicher Bürgermeister am vergangenen Donnerstag im Kreishaus zeigt sich auch Seligenstadts Rathauschef Dr. Daniell Bastian durchaus optimistisch. Von Michael Hofmann

Der Stadtteil Froschhausen bleibt aber das große Sorgenkind. Die Ausbauarbeiten sollen im Januar 2017 in den Kommunen Langen und Seligenstadt beginnen. Diese Nachricht brachte Seligenstadts Bürgermeister Dr. Daniell Bastian vom mit Spannung erwarteten Breitband-Gipfel in Dietzenbach mit nach Hause. Vorläufig beendet wird der Ausbau 2018 in der Gemeinde Mainhausen, weil dort erst zu diesem Zeitpunkt der Vertrag mit dem bestehenden Netzbetreiber ausläuft. Einzig die Breitbandversorgung im Seligenstädter Stadtteil Froschhausen, so Landrat Oliver Quilling in einer Pressemitteilung, könne nicht abschließend gelöst werden, „weil hier zum einen in Teilen die Verträge mit einem bestehenden Netzwerkbetreiber bis 2019 laufen und darüber hinaus ein weiterer NGA-fähiger Netzbetreiber vor Ort anbietet.“

Seligenstadt und Klein-Welzheim, so erläutert der Seligenstädter Rathauschef, befänden sich „im zweiten Ausbaupäckchen“. Rein technisch sei der Einsatz sogenannter Kabelverzweiger vorgesehen, die mit Glasfaser verbunden werden. Zu den jeweiligen Hausanschlüssen führten Kupferleitungen. Die eingesetzte Vectoring-Technik (Eleminierung elektromagnetischer Störungen) ermögliche Geschwindigkeiten von bis 50 bis 100 Mbit/Sekunde. Für Gewerbegebiete seien Sonderpakete im Angebot. Bedeutet: „Größere Lösungen“ können jederzeit geliefert werden, natürlich gegen ein entsprechendes Aufgeld. Mittelfristig sei über das sogenannte Super-Vectoring eine Geschwindigkeit von bis zu 250 Mbit/Sekunde machbar. Glasfaser, so fasst Bastian zusammen, gebe es dann überall, „aber natürlich nicht zum Nulltarif.“ So sei die Glasfaserverlegung bis zum Haus, also zur privaten Nutzung, wohl kaum rentabel.

20 Tipps: Sicher surfen und telefonieren Zur Fotostrecke

Für Froschhausen ergibt sich allerdings kein neuer Stand. Der Vertrag mit Grundversorger OR Network läuft bis Mitte 2019. Versuche der Stadt, das Unternehmen zu einer vorzeitigen Auflösung des Kontrakts zu bewegen scheiterten, sagte der Bürgermeister. Das Unternehmen habe überhaupt kein Interesse an Verhandlungen gezeigt. „Das hat mich ein Stück weit gewundert, weil OR Network nicht so wahnsinnig viele Anschlüsse verkauft hat.“ Eine Kündigung seitens der Stadt sei allerdings unrentabel.

Mit dem „Schnabel-Team“ sei ein weiterer Anbieter auf dem Markt, über den man in Froschhausen Anschlüsse bekommen könne. „Aber das ist alles eine Preisfrage“. Vereinbart worden im Falle Froschhausen seien Gespräche mit der Telekom im neuen Jahr, ein Ausbau sei ab 2019 denkbar. Landrat Quilling habe die Unterstützung des Kreises als „Solidargemeinschaft“ zugesagt. Dies auch in finanzieller Hinsicht: „Wir werden die Mittel zur Verfügung stellen, die ursprünglich für den Breitbandausbau in Froschhausen vorgesehen waren.“