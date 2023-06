Bringsystem beim Sperrmüll noch nicht möglich

Von: Michael Hofmann

Sperrmüllkleinstmengen: Der Magistrat hält eine Gebühr von fünf Euro für angemessen. © Hofmann

Den Sperrmüll künftig nicht mehr abholen lassen, sondern kostengünstiger im eigenen Kofferraum zum Wertstoffhof fahren? In Seligenstadt ist das noch Zukunftsmusik - aktuell ist dafür kein Geld da.

Seligenstadt – Wenig Erbauliches ergab eine Prüfung des Seligenstädter Magistrats, der einen Probebetrieb für die Entsorgung von Kleinstmengen Sperrmüll (Sperrmüll, der eine Kofferraumladung nicht überschreitet) ausloten sollte. Berechnungen ergaben, dass jährlich nicht unerhebliche zusätzliche Kosten entstünden. Der Konjunktiv ist bewusst gewählt, denn für die Initiative, die nach dem Willen der Stadtverordnetenversammlung den Servicegedanken der Stadt mit der Entlastung der Bürger verbinden und „einen kleinen Beitrag zu Sauberkeit und Naturschutz leisten“ soll, sei derzeit schlicht kein Geld da, so Erster Stadtrat Michael Gerheim dieser Tage im Fachausschuss. Bedeutet: Eine Entscheidung könnte frühestens nächstes Jahr fallen.

Eine denkbare Anlieferung von Sperrmüll-Kleinstmengen durch die Bürger sorgt zunächst für formale und infrastrukturelle Probleme: Denn bei Gebührenfreiheit ist davon auszugehen, dass sich ein nicht unerheblicher Anteil vom Hol- ins Bringsystem verlagern wird. Zum einen wird der Bürger den Müll so natürlich schneller los, und zum anderen spart er 30 Euro Sperrmüllgebühr.

Seligenstadt fürchtet erheblichen Zulauf im Wertstoffhof

Dies könne zu erheblichem Zulauf im Wertstoffhof führen, der bereits heute zu Stoßzeiten an seinen Kapazitätsgrenzen angelangt sei, merkt der Magistrat in seinem Bericht an. Um die Anlieferung von überschüssigem Hausmüll zu vermeiden, „sollte für Sperrmüllkleinstmengen eine pauschale Gebühr erhoben werden. Dies ist auch im Sinne einer Gebührengerechtigkeit anzustreben.“ Da Sperrmüll bei Abholung bis drei Kubikmeter 30 Euro kostet und eine Kofferraumladung rund 500 Liter fasst, seien fünf Euro angemessen: „Auf eine Freimenge sollte verzichtet werden“, rät der Magistrat.

Es sei davon auszugehen, dass sich bei kostenloser Anlieferung die Menge des Sperrmülls insgesamt erhöht. Demnach werden die Einsparungen beim Holsystem die Mehraufwendungen durch das Bringsystem nicht auffangen können. Bei 1 700 Sperrmüllanmeldungen jährlich werden derzeit 51 000 Euro an Gebühren eingenommen. Diese Einnahmen dürften sich verringern. Gleichwohl ist kaum vorhersehbar, welche Mengen tatsächlich durch das neue Angebot zu erwarten sind.

Bringsystem für Sperrmüll gibt es in anderen Kommunen bereits

Die Städte Dreieich, Heusenstamm und Neu-Isenburg sammeln den Sperrmüll sowohl im Hol- als auch im Bringsystem. Diese Städte haben ein Pro-Kopf-Aufkommen von rund 50 Kilo pro Person und Jahr (kg/EW/a). In Seligenstadt liegt das Aufkommen derzeit bei 30 Kilo (2021). Nach Einführung einer Abgabemöglichkeit im Wertstoffhof geht die Berechnung von einer Steigerung um zehn Kilo pro Person und Jahr aus. Somit entstehen für die zusätzliche Einsammlung von Sperrmüll auf dem Wertstoffhof zusätzlich Kosten von 56 400 Euro für Logistik, Verwertung und Entsorgung. Bei einer Mengensteigerung um 20 kg/EW/a entstünden Mehrkosten von gar 112 800 Euro.

Auf der anderen Seite wird das Bringsystem nach Ansicht des Magistrats Auswirkungen auf das Holsystem haben. 2021 wurden 630 Tonnen Sperrmüll gesammelt. Wandern etwa 210 Tonnen vom Hol- ins Bringsystem, bedeutet das Einsparungen im Holsystem von 28 560 Euro Euro (210 Tonnen mal 136 Euro/Tonne für die Einsammlung). Durch die geringere Zahl an Anmeldungen verringern sich jedoch auch die Einnahmen um rund 18 000 Euro. Die Containerlogistik im Wertstoffhof kostet rund 10 000 Euro pro Jahr. Dadurch neutralisieren sich die Einsparungen, Wenigereinnahmen und Mehrausgaben. Sofern eine Gebührenpflicht beschlossen wird, fließen Einnahmen. Bei geschätzten 100 Anlieferungen pro Woche wäre mit Einnahmen von 26 000 Euro jährlich zu rechnen. (Von Michael Hofmann)